Sebzeli Et Sote

Eti jülyen şeklinde doğrayın. Bir tencereye alıp, kısık ateşte kendi suyunu salıp çekene kadar pişirin. Zeytinyağını bir tavaya koyup jülyen doğranmış biberler, kıyılmış sarımsak ve piyazlık doğranmış soğanı ilave edin.