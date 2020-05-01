Tarif Ara
Öğünler Akşam Yemeği ve Ana Yemekler Sebzeli et sote

Sebzeli Et Sote

Sebzeli Et Sote

Taptaze sebzeler ve yumuşacık etin nefis uyumu, sağlıklı ve pratik bir ana yemek sunar.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Eti jülyen şeklinde doğrayın. Bir tencereye alıp, kısık ateşte kendi suyunu salıp çekene kadar pişirin. Zeytinyağını bir tavaya koyup jülyen doğranmış biberler, kıyılmış sarımsak ve piyazlık doğranmış soğanı ilave edin.

  • 2

    1-2 dakika soteledikten sonra dilimlenmiş mantarı ekleyip sotelemeye devam edin. Eti de ekledikten sonra kısık ateşte et yumuşayana kadar pişirin. Tavayı ocaktan alın. Tuz, karabiber ve pul biberi ekleyip sıcak servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • Haftalık Örnek Menü Dengede 7 Gün 3’er Öğün
  • Dr. Ayça Kaya’dan Düşük Karbonhidratlı Beslenmede Altın Kurallar
  • Düşük Karbonhidratlı Tarifler
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Meyveli Perde Kebabı
ORTA

Meyveli Perde Kebabı

Alafaşı
KOLAY 30 DAKİKA

Alafaşı

Karabuğdaylı Soğan Dolması
ZOR 50 DAKİKA

Karabuğdaylı Soğan Dolması

Fırında Somon Fileto
ORTA 30 DAKİKA

Fırında Somon Fileto