Mantarlı, Soğanlı Pizza
Taptaze mantar ve karamelize soğanın muhteşem uyumuyla hazırlanan bu pizza, çıtır hamuruyla damaklarda iz bırakıyor. Evde pratik ve enfes bir pizza keyfi için hemen tarifimize göz atın!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Unu geniş bir yoğurma kabına alın. Mayayı, toz şekeri ve zeytinyağını unun üzerine ilave edin. Ilık suyu yavaş yavaş ekleyerek malzemeleri iyice karıştırın. Yumuşak, pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuru toparlayıp üzerini streç filmle kapatın. 30 dakika mayalanması için dinlendirin.
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2
Mayalanan hamuru hafif un serptiğiniz tezgaha alıp tekrar yoğurun. Ardından döküm tavayı yağlayın ve hamuru tavanın tabanı boyutunda parmaklarınızla bastırarak açın. Bu şekilde oda sıcaklığında 15 dakika daha dinlendirin.
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3
Soğanı ince yarım ay şeklinde doğrayın ve zeytinyağında yumuşayana kadar kavurun. Ocaktan alın. Mantarları ince dilimler halinde doğrayın. Arzu ederseniz aynı tavada hafifçe soteleyin.
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4
Mayalanan hamurun üzerine domates sos sürün. Sosun üzerine rendelenmiş peyniri serpiştirin. Ardından kavurduğunuz soğanı, dilimlenmiş mantarları ve çekirdekleri çıkarılmış zeytinleri ekleyin.
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5
Pizzayı önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Fırından çıkardığınız pizzayı dilimleyin ve sıcak olarak servis yapın.
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