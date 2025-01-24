Kuzu Etli Şevket-i Bostan
Kuzu etinin zengin tadı ile şevket-i bostan bitkisinin eşsiz aroması bir araya geliyor! Bu geleneksel Türk yemeği, sağlıklı ve lezzetli bir alternatif arayanlar için mükemmel bir seçenek.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Şevket-i bostanları temizleyip irice doğrayın ve limonlu suda bekletin.
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2
Kuzu etini yayvan bir tencereye koyun, önce yüksek ısıda etleri çevirin. Karabiber ve kimyonu ekleyip kısık ısıda et suyunu çekene kadar pişirin. Zeytinyağı ve soğanları katıp soteleyin. Şevketi bostanın suyunu iyice süzdürüp tencereye ilave edin. Sıcak su ve tuz ekleyip pişirmeye bırakın. Kaynadıktan sonra ocağın altını kısın. Tencerenin kapağını kapatıp kısık ısıda 30 dakika pişirin. Daha sonra ocaktan alın.
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3
Terbiye için un ve limon suyunu bir kasede çırpın. Şevketi bostanın suyundan 1-2 kepçe alıp ekleyin ve karıştırın. Terbiyeyi yavaşça ve karıştırarak yemeğe ilave edin. Sıcak olarak servis yapın.
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