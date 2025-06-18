Kuru Kelek Dolması
Malzemeler
Yapılışı
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1
Derin bir tencereye bol miktarda su koyun ve kaynamasını bekleyin. Su kaynadıktan sonra kelekleri içine atın ve kısık ateşte 15 dakika şişirin.
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2
Başka bir tencereye zeytinyağını ekleyin. Daha sonra sırasıyla doğranmış soğan, sarımsak ve salçaları ekleyip kavurun.
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3
Daha sonra önceden ıslattığınız mercimek ve firik bulgurunu ekleyin ve orta ateşte 5 dakika karıştırarak kavurun. Baharatları ve sumak ekşisini katıp kısa süre daha kavurmaya devam edin.
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4
Harcın üstünü hizalayacak şekilde sıcak su ekleyin, kısık ateşte kapağı kapalı olarak 5 dakika pişirin. Ocağın altını kapatın ve harcın en az 1 saat demlenmesini bekleyin.
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5
Doğradığınız maydanozları harcın içine karıştırın ve süzdüğünüz kuru keleklerin içine bir parmak boşluk kalacak şekilde doldurun. Dolmaları bir tencereye yerleştirin
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6
Dolma karışımı için hazırladığınız sumak ekşisi, zeytinyağı ve su karışımını üzerine gezdirin. Kısık ateşte 45 dakika pişirin. Altını kapatın ve demlenmeye bırakın. Dilediğiniz şekilde süsleyin ve ılık olarak servis yapın.
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