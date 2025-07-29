Bal Glazeli Somon

Glaze sos için küçük bir sos tenceresinde bal, soya sosu, limon suyu, zencefil ve sarımsağı karıştırın. Kaynamaya bırakın. Başka bir kasede nişasta ile suyu karıştırın ve kaynayan sosa ekleyin. Karıştırarak hafif koyulaşana kadar pişirin.