Bal Glazeli Somon
Bal glazesiyle karamelize olan somon, hem hafif hem de gurme bir akşam yemeği alternatifi sunuyor.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Garnitür için pirinci iyice yıkayıp süzün. Tencereye pirinç ve suyu alın. Tuz ekleyip kapağını kapatın. Orta ateşte kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra altını kısın. Suyunu çekene kadar pişirin. Ocaktan alıp tereyağını ekleyin, karıştırın. 10 dakika demlenmeye bırakın. Kuşkonmazların sert uçlarını kesin. Tavaya zeytinyağı ekleyin. Kuşkonmazları orta ateşte 3-4 dakika soteleyin. Tuz ve limon suyunu ekleyerek ocaktan alın.
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2
Glaze sos için küçük bir sos tenceresinde bal, soya sosu, limon suyu, zencefil ve sarımsağı karıştırın. Kaynamaya bırakın. Başka bir kasede nişasta ile suyu karıştırın ve kaynayan sosa ekleyin. Karıştırarak hafif koyulaşana kadar pişirin.
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3
Somon için filetoların üzerine tuz ve karabiber serpin. Zeytinyağını tavaya alın. Somonun deri tarafını alta gelecek şekilde tavaya yerleştirin. 3-4 dakika orta ateşte pişirin. Çevirip diğer yüzünü de 3 dakika pişirin.
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4
Hazırladığınız bal glazeli sosu üzerine gezdirin. 1-2 dakika daha pişirerek sosun karamelize olmasını sağlayın.
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5
Servis tabağına pilavı alın. Üzerine glazeli somonu yerleştirin. Yanına kuşkonmazları ekleyin. Lime dilimleri ve taze kişniş veya maydanozla süsleyerek servis yapın.
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