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Ege Otlu Yeşil Risotto

Ege Otlu Yeşil Risotto
45 DAKİKA

Ege otlarının doğallığıyla buluşan kremsi yeşil risotto, her lokmada taze ve rafine bir lezzet sunuyor: Ege Otlu Yeşil Risotto!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Yeşil sos için tüm yeşillikleri yıkayıp ayıklayın. Robottan geçirip sos kıvamına getirin.
  • 2
    Risotta için zeytinyağı ve tereyağını tencereye alıp orta ateşte eritin. Soğanı ilave edip kavurun. Üzerine pirinci ekleyin ve onu da hafifçe kavurun.
  • 3
    Sıcak sebze veya tavuk suyunu pirincin üzerine kepçeyle azar azar ekleyin. Suyunu çektikçe ilave edin. Risottonun kremamsı yumuşak kıvamına ulaşınca parmesanı, yeşil sosu, tuz ve karabiberi ekleyip nazikçe karıştırın. Ocaktan alın ve servis yapın.

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