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Kuru Fasulye

Kuru Fasulye
KOLAY 10 DAKİKA

Ulu Önder Atatürk’ün sevdiği yemekleri Sheraton İstanbul Esenyurt’un Executive Chef’i Serdar Özkan hazırladı. Atatürk’ün sevdiği kuru fasulye tarifi.

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