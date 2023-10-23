Kuru Fasulye
Ulu Önder Atatürk’ün sevdiği yemekleri Sheraton İstanbul Esenyurt’un Executive Chef’i Serdar Özkan hazırladı. Atatürk’ün sevdiği kuru fasulye tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Kuru fasulyeyi geceden ıslatın. Ertesi gün haşlayıp suyunu süzün. Ayçiçeği yağını bir tencereye alın.
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2
Yemeklik doğranmış soğanı rengi dönene kadar kavurun. Üzerine 1 çay bardağı suda açılmış salçayı ilave edin. Birkaç dakika sonra fasulye, acı kırmızıbiber, sarımsak, su ve tuz ekleyin.
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3
Yüksek ısıda 10 dakika pişirin. Daha sonra ocağı kısıp, yemek suyunu yarı yarıya çekene kadar pişirip servis yapın.
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