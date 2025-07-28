Kimyonlu Kuzu Külbastı
Kimyonun eşsiz aromasıyla lezzetlenen kuzu külbastı, yumuşacık dokusu ve yoğun tadıyla özel sofraların favori ana yemeği oluyor.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Kuzu külbastı dilimlerini kimyon, süt, zeytinyağı, tuz ve karabiberle birlikte karıştırın. Üzerini kapatıp 2 saat buzdolabında dinlendirin.
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2
Kuzu külbastı dilimlerini süzüp ızgarada her iki tarafını kızartın.
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3
Damak zevkinize göre hollandez sos ve buharda pişirdiğiniz sultani bezelyeyle birlikte servis yapın.
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