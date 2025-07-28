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Kimyonlu Kuzu Külbastı

Kimyonlu Kuzu Külbastı
ORTA 20 DAKİKA

Kimyonun eşsiz aromasıyla lezzetlenen kuzu külbastı, yumuşacık dokusu ve yoğun tadıyla özel sofraların favori ana yemeği oluyor.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Kuzu külbastı dilimlerini kimyon, süt, zeytinyağı, tuz ve karabiberle birlikte karıştırın. Üzerini kapatıp 2 saat buzdolabında dinlendirin.
  • 2
    Kuzu külbastı dilimlerini süzüp ızgarada her iki tarafını kızartın.
  • 3
    Damak zevkinize göre hollandez sos ve buharda pişirdiğiniz sultani bezelyeyle birlikte servis yapın.

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