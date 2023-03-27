Karnabahar Kızartması
En sevilen sebzelerden biri olan karnabahardan yapılacak en güzel ve pratik tariflerin başında karnabahar kızartması geliyor. Püf noktalarıyla karnabahar kızartması tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Un, maden suyu, yumurta ve tuzu bir kaba alın. Çırpma teli yardımıyla boza kıvamında akışkan ve hafif pütürlü kalacak şekilde çırpın. Üzerini kapatıp buzdolabında 10-15 dakika dinlendirin. Karışımın soğuk olması yağ çekmesini engelleyecek ve dış kaplamasının çıtır çıtır olmasını sağlayacaktır.
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2
Karnabaharı çiçeklerine ayırıp tencereye alın ve üzerini iki parmak geçecek kadar sıcak su ekleyin. 3 dakika haşlayıp suyunu iyice süzdürün ve soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra teker teker unlu karışıma bulayın. Yağı çok kızgın olmayacak kadar ısıtın. Unlu karnabahardan yağa bir parça attığımızda yüzeye çıkıyorsa ısı uygun demektir.
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3
Karnabaharları yağda rengi iyice dönene kadar kızartın. Daha sonra servis tabağına alın. Arzuya göre sarımsaklı yoğurtla birlikte servis yapın.
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