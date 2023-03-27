Karnabahar Kızartması

Karnabaharı çiçeklerine ayırıp tencereye alın ve üzerini iki parmak geçecek kadar sıcak su ekleyin. 3 dakika haşlayıp suyunu iyice süzdürün ve soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra teker teker unlu karışıma bulayın. Yağı çok kızgın olmayacak kadar ısıtın. Unlu karnabahardan yağa bir parça attığımızda yüzeye çıkıyorsa ısı uygun demektir.