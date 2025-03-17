Kaparili Kremalı Somon
Malzemeler
Yapılışı
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1
Somon filetoları kesme tahtasına alın. Her iki tarafını karabiber ve tuz ile harmanlayın. Geniş bir tavada tereyağını eritin. Somon filetoları tavaya alın. Önlü arkalı 4-5 dakika pişirin. Somonları tavadan alın ve bir kenarda bekletin.
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2
Aynı tavaya sarımsakları aktarın ve kokusu çıkana kadar kavurun.
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3
Kremalı sos için tavaya krema ve tavuk suyunu alın. 1-2 dakika kaynatın. Üzerine limon suyu ve kaparileri ekleyerek 2-3 dakika pişirin. Pişen somonları, tavadaki sosun üzerine alın. Kaşık yardımıyla tavadaki sostan somonların üzerine gezdirin. 2-3 dakika sonra servis tabağına aktarın. Maydanoz ve domatesle süsleyin.
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4
Kuşkonmaz garnitür için kuşkonmazların sert kısımları kesin. Geri kalan kısımları zeytinyağı, tuz ve karabiberle harmanlayın. Tavada veya ızgarada 3-4 dakika önlü arkalı pişirin. Üzerine limon suyu gezdirip, limon kabuğu serpiştirin. Sıcak olarak kaparili kremalı somonun yanında servis yapın.
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