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Kaparili Kremalı Somon

Kaparili Kremalı Somon
ORTA 20 DAKİKA

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Somon filetoları kesme tahtasına alın. Her iki tarafını karabiber ve tuz ile harmanlayın. Geniş bir tavada tereyağını eritin. Somon filetoları tavaya alın. Önlü arkalı 4-5 dakika pişirin. Somonları tavadan alın ve bir kenarda bekletin.
  • 2
    Aynı tavaya sarımsakları aktarın ve kokusu çıkana kadar kavurun.
  • 3
    Kremalı sos için tavaya krema ve tavuk suyunu alın. 1-2 dakika kaynatın. Üzerine limon suyu ve kaparileri ekleyerek 2-3 dakika pişirin. Pişen somonları, tavadaki sosun üzerine alın. Kaşık yardımıyla tavadaki sostan somonların üzerine gezdirin. 2-3 dakika sonra servis tabağına aktarın. Maydanoz ve domatesle süsleyin.
  • 4
    Kuşkonmaz garnitür için kuşkonmazların sert kısımları kesin. Geri kalan kısımları zeytinyağı, tuz ve karabiberle harmanlayın. Tavada veya ızgarada 3-4 dakika önlü arkalı pişirin. Üzerine limon suyu gezdirip, limon kabuğu serpiştirin. Sıcak olarak kaparili kremalı somonun yanında servis yapın.

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