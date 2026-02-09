Tarif Ara
Öğünler Akşam Yemeği ve Ana Yemekler İzmir köfte

İzmir Köfte

İzmir Köfte
ORTA 30 DAKİKA 6 KİŞİLİK

Çocukluğunuzu hatırlatacak yediden yetmişe herkesin çok sevdiği İzmir köfte tarifi. Pratik ve kolay hazırlanışıyla İzmir köftenin püf noktalarını bu tarifte bulacaksınız. İzmir köfte sofralarınızda başrol oynayacak.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Kıymayı, köfte harcını ve 3 bardak suyu bir kaba aktarıp iyice yoğurun ve 2 parmak kalınlığında şekiller verin.
  • 2
    Ayçiçeği yağı tavaya aktarıp kızdırın. Köfteleri yağın içine atıp, arkalı önlü kızartın. Köftelerin yağını süzdürüp tencereye aktarın.
  • 3
    Tavada kalan yağda, küp doğranmış domatesleri ve salçayı soteleyin. Salçalı domates sotesini köftelerin üzerine gezdirin.
  • 4
    Son olarak üzerine 1 su bardağı sıcak suyu döküp, 25-30 dakika pişirin.

    İzmir Köfte Yapmanın Püf Noktaları

    Bu yemeğin tadını 'lokanta usulü' almak istiyorsanız yapmanız gereken birkaç püf noktası var.

    Kullandığınız Sos:

    Sadece salçalı su kullanmak yerine rendelenmiş taze domates ve bir tatlı kaşığı domates salçasını hafifçe kavurarak sos hazırlayın. İçine ekleyeceğiniz sarımsak sosa farklı bir tat katar.

    Köfte Harcını Neden Dinlendirmeliyiz?

    Köfte harcı dinlendikçe daha iyi kıvam alacaktır. Harçta dinlenen baharatlar ve diğer ürünler daha iyi birbirine geçeceği için daha lezzetli bir karışım ortaya çıkacaktır. Pişirme esnasında dinlenmiş harç dağılmayacak ve daha kolay pişecektir.

    İzmir Köfte Sunum Önerileri

    İzmir köftenizin sadece lezzetiyle değil sunumuyla da öne çıkması için yapabileceğiniz sunumlar var.

    Geleneksel Sunum:

    Toprak kaplar kullanarak sunumu geleneksel bir hale getirebilirsiniz. Bu sunum sizi ve yemeğinizi yiyenleri çocukluğuna döndürecektir.

    Köftelerin Çıtır Kalması için:

    Köftelerin çıtır kalması için sunum esnasında sosu tabaktaki köftelerin üzerine değil de yanına dökmeniz köftenizin çıtır kalmasını sağlar.

