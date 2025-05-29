Izgara Teriyaki Bonfile ÅžiÅŸ

Teriyaki marinatÄ± iÃ§in tÃ¼m malzemeyi bir kaba alÄ±p karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n. Daha sonra 1/3'Ã¼nÃ¼ kenara ayÄ±rÄ±n. Kalan kÄ±smÄ±nÄ±n iÃ§ine eti koyup en az 2 saat buzdolabÄ±nda bekletin.