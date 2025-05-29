Izgara Teriyaki Bonfile ÅžiÅŸ
Uzak DoÄŸu esintisi mangal keyfiyle buluÅŸuyor: Karamelize teriyaki sosuyla marine edilmiÅŸ Ä±zgara bonfile ÅŸiÅŸ, damakta iz bÄ±rakan bir lezzet deneyimi sunuyor!
Malzemeler
YapÄ±lÄ±ÅŸÄ±
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1
Bonfileyi 8 eÅŸit parÃ§aya ayÄ±rÄ±n
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2
Teriyaki marinatÄ± iÃ§in tÃ¼m malzemeyi bir kaba alÄ±p karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n. Daha sonra 1/3'Ã¼nÃ¼ kenara ayÄ±rÄ±n. Kalan kÄ±smÄ±nÄ±n iÃ§ine eti koyup en az 2 saat buzdolabÄ±nda bekletin.
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3
Biberi barbekÃ¼ Ä±zgarasÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼k ateÅŸ bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Ã§evirerek kÃ¶zleyin. KabuklarÄ±nÄ± soyup jÃ¼lyen doÄŸrayÄ±n. Ãœzerine kÄ±yÄ±lmÄ±ÅŸ kekik, zeytinyaÄŸÄ±, tuz ve karabiber ekleyip kenara alÄ±n.
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4
YarÄ±m dolmalÄ±k kÄ±rmÄ±zÄ±biberi uzunlamasÄ±na ikiye bÃ¶lÃ¼n. Daha sonra her parÃ§ayÄ± Ã¼Ã§e bÃ¶lÃ¼n. SoÄŸanÄ± enine ikiye bÃ¶lÃ¼p, katlarÄ±na ayÄ±rÄ±n.
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5
Marineden Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bir parÃ§a eti ÅŸiÅŸe geÃ§irin. SÄ±rasÄ±yla soÄŸan, mantar ve kÄ±rmÄ±zÄ±biber dizin. ÅžiÅŸte 4 parÃ§a et olacak ÅŸekilde iÅŸlemi devam ettirin. Ä°kinci ÅŸiÅŸi de aynÄ± ÅŸekilde hazÄ±rlayÄ±n. ÅžiÅŸleri barbekÃ¼ Ä±zgarasÄ±nÄ±n orta ateÅŸ bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne yerleÅŸtirin. 10 dakika Ã§evirerek piÅŸirin. Bonfile ÅŸiÅŸleri servis tabaÄŸÄ±na alÄ±n. Kenara ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±z teriyaki sosla birlikte servis yapÄ±n.
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