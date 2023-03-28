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İslim Kebabı

İslim Kebabı
ORTA 15 DAKİKA

İslim kebabı et ve patlıcanın en güzel birlikteliklerinden biri. Kolay olsun diye köfteyle de yapılabilir ama orijinal islim kebabı tarifi parça kuzu etiyle yapılır. İşte islim kebabının malzemeleri ve tarifi…

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Zeytinyağını tencerede ısıtın. İncikleri ekleyip 5 dakika süreyle kavurun. Salçayı ilave edip kavurmaya devam edin. Unu katıp kavurma işlemine devam edin. Üzerini hafifçe örtecek kadar su ilave edin. Kaynamaya başladığında üzerinde biriken köpüğü bir kevgirle alın. Bütün soğan, sarımsak ve defne yaprağını ekleyin. Tencerenin kapağını kapatarak kısık ateşte 1.5 saat pişirin.

  • 2

    Bu arada patlıcanları alacalı soyun. Uzunlamasına ve aynı incelikte dört parça elde edecek şekilde kesin. Tuzlayıp bir tepsiye dizin. Bu şekilde 30 dakika bekletin. Yıkayıp kurulayın. Yağı tavaya alıp ısıtın. Patlıcan dilimlerinin her tarafını pembeleşinceye kadar kızartın. Fazla yağını süzmek için kağıt mutfak havlusunun üzerine alın.

  • 3

    3 domatesi 6 eşit parçaya bölün. İki parça patlıcanı bir tepsi içinde çapraz olacak şekilde yerleştirin. Tam orta kısmına bir parça kemiği çıkarılmış inciği yerleştirin. Patlıcanların uçlarını inciğin üzerinde birleştirip açılmaması için bir kürdanla sabitleyin. Kürdanın üzerine birer parça domates ve biber yerleştirin. Kebapları fırın tepsisine dizin. Üzerlerine etin pişme suyundan gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.

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