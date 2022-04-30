Kıyılmış soğanı tereyağında kavurun. Kıyma ve baharatlarını da ekleyerek kavurmaya devam edin. Soğuması için bekletin. Dışı için köftelik bulgur, irmik, un, yumurta, kıyma ve tuzu geniş bir kabın içinde karıştırarak iyice yoğurun. Ceviz büyüklüğünde bezeler yapın. Bir adet bezeyi avucunuzda açın.