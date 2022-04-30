İri Köfte
İri köfte nasıl yapılır? İri köftenin malzemeleri nelerdir? Tüm detaylarıyla iri köfte tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Kıyılmış soğanı tereyağında kavurun. Kıyma ve baharatlarını da ekleyerek kavurmaya devam edin. Soğuması için bekletin. Dışı için köftelik bulgur, irmik, un, yumurta, kıyma ve tuzu geniş bir kabın içinde karıştırarak iyice yoğurun. Ceviz büyüklüğünde bezeler yapın. Bir adet bezeyi avucunuzda açın.
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2
İç kısmını kıymalı harçtan doldurarak kapatın ve şekil verin. Kalan malzemeyi de aynı şekilde hazırlayın. Tuzla suda haşlayıp, servis tabağına alın. Üzerine eritilmiş tereyağı dökerek servis yapın.
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