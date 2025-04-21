Beef Bourguıgnon

Arada bir kontrol ederek, gerekirse azar azar su takviyesi yapın. Ocağı altını kapatmadan 30 dakika önce iri kıyılmış mantarları tencereye ekleyin. Tereyağını ilave edip karıştırın. Ocağı kapatıp üzerine kıyılmış maydanoz serpiştirin. Sıcak ya da ılık olarak servis yapın.