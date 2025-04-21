Beef Bourguıgnon
Fransız Mutfağı'nın eşsiz lezzetlerinden Beef Burguıgnon tarifimiz. Bu lezzetli yemek davet sofralarınızın yeni yıldızı olacak.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Etleri mühürlemek için büyük bir tencereyi orta ısıda ısıtın. Varsa döküm tencere kullanmanız, etlerin daha iyi lezzetli olmasını sağlar. Tencereye zeytinyağını ekleyin. Etleri tencereye koyup altını yüksek ısıya getirin. Eti içine alıp, 1-2 dakika önlü arkalı pişirin. Bu işlem mühürleme işlemi etin suyunun içinde kalmasını sağlayacak. Mühürlenen eti bir kaba koyup, kenara alın. Aynı tencereye küp doğranmış füme kaburgayı ekleyin. Sık sık karıştırarak 1-2 dakika kavurun.
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2
Havuçları halka, soyulmuş soğanları 4 parçaya kesin. Sarımsakları soyun. Kereviz saplarını halka dilimleyin. Tüm sebzeleri tencereye alıp sık sık karıştırarak 5-6 dakika orta ısıda yumuşayan dek kavurun. Üzerine salça ve unu ekleyip 1-2 dakika daha kavurun.
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3
Sebzelerin üzerine kuşbaşı et ve füme kaburgayı aktarın. Üzerlerine sirkeyi gezdirip karıştırın. 1-2 dakika sirke buharlaşana dek karıştırarak pişirin. Üzerine et suyu veya içme suyunu ilave edin. Taze kekik, defne yaprağı, tane karabiber ve tuz ekleyip karıştırın. Tencerenin kapağını kapatın. Düşük ısıda etler iyice yumuşayana kadar yaklaşık 2-2.5 saat pişirin.
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4
Arada bir kontrol ederek, gerekirse azar azar su takviyesi yapın. Ocağı altını kapatmadan 30 dakika önce iri kıyılmış mantarları tencereye ekleyin. Tereyağını ilave edip karıştırın. Ocağı kapatıp üzerine kıyılmış maydanoz serpiştirin. Sıcak ya da ılık olarak servis yapın.
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