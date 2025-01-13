Tarif Ara
Hellim Izgara
10 DAKİKA

Hellim ızgara, sofralarınıza lezzet katacak bir tarif.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Hellim peynirini büyük olarak biberiye dallarına ya da şişlere geçirin. Elinizi önce zeytinyağına sonra pul bibere batırıp peynirin üzerine sürün. Mangalda çevirerek pişirin. Kıyılmış maydanoz ve biber serpip servis yapın.

