Hellim Izgara
Hellim ızgara, sofralarınıza lezzet katacak bir tarif.
Malzemeler
Yapılışı
Hellim peynirini büyük olarak biberiye dallarına ya da şişlere geçirin. Elinizi önce zeytinyağına sonra pul bibere batırıp peynirin üzerine sürün. Mangalda çevirerek pişirin. Kıyılmış maydanoz ve biber serpip servis yapın.
