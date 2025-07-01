Ayvalı Ekşili Taraklık
Ayvanın mayhoş tadıyla yumuşacık kuzu eti bir arada: Ayvalı Ekşili Taraklık
Malzemeler
Yapılışı
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1
Yağı bir tencereye alıp kısık ateşte ısıtın. Kabuğu soyulmuş ve ince doğranmış soğanı ilave edip rengi dönene kadar kavurun. Üzerine pirzolaları dizin ve tencerenin kapağı kapalı olarak suyunu çekene kadar ara sıra karıştırarak pişirin. Pişme süresi yaklaşık 5-10 dakika.
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2
Yıkanmış domatesleri bir kaba rendeleyin. Tel süzek ve çırpma teli yardımıyla posasını ayırıp sadece suyu kullanılacak. Pişen yemeğin içine domates suyu ve domates salçasını ilave edin. 1-2 dakika sonra 9-10 su bardağı su ekleyin ve ocağın altını kısık ateşten orta ateşe getirin. Pul biber ile tuz katın ve tencerenin kapağını tam kapatmadan et yumuşayana kadar pişirmeye devam edin. Pişme süresi 50-60 dakika.
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3
Diğer taraftan ayvaları kabukları ile birlikte elma dilimi şeklinde doğrayın ve çekirdeklerini çıkarın. Et pişmeye yakın ayvayı ekleyin ve 10 dakika daha pişirmeye devam edin. Ayva yumuşayınca havanda dövülmüş sarımsak ile karabiberi katın. 1-2 dakika daha kaynatın ve tencereyi ocaktan alın. Limon suyu veya nar ekşisi ilave ettikten sonra pirinç pilavı ile servis yapın.
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