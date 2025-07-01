Ayvalı Ekşili Taraklık

Diğer taraftan ayvaları kabukları ile birlikte elma dilimi şeklinde doğrayın ve çekirdeklerini çıkarın. Et pişmeye yakın ayvayı ekleyin ve 10 dakika daha pişirmeye devam edin. Ayva yumuşayınca havanda dövülmüş sarımsak ile karabiberi katın. 1-2 dakika daha kaynatın ve tencereyi ocaktan alın. Limon suyu veya nar ekşisi ilave ettikten sonra pirinç pilavı ile servis yapın.