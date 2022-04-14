Harman Fasulyesi Yemeği

Etin üzerine gelecek kadar su ekleyip 15-20 dakika pişirin. Taze fasulye, barbunya, ince doğranmış soğan ve domatesi ilave ederek pişirmeye devam edin. Şekeri ve tuzu da katıp 35-40 dakika pişirin. Sonra ocaktan alın. Üzeri için tereyağını tavaya alıp eritin. Kurutulmuş nane ekleyip bir-iki çevirin. Yemeğin üzerine gezdirip servis yapın.