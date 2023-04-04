Galle
Galle nasıl yapılır? Galle tarifinin malzemeleri nelerdir? İşte tüm detaylarıyla galle tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Kayısı dışındaki kuru meyveleri yıkayıp süzün. Tencereyi ocağın üzerine alın. Tencere iyice ısınınca kemikli kuşbaşı eti ilave edin. Suyunu salıp çekene kadar kavurun.
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2
Kuru meyveleri ve suyu ekleyin. Kısık ısıda 30 dakika pişirdikten sonra kayısıları, haşlanmış nohudu ve pekmezi katın. 10 dakika daha pişirin. Üzeri için tereyağını kızdırıp kuru naneyi hafifçe kavurun. Ocakta pişen yemeğin üzerine dökün. 1-2 dakika sonra ocaktan alın, bekletmeden sıcak olarak servis yapın.
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