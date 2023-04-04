Kuru meyveleri ve suyu ekleyin. Kısık ısıda 30 dakika pişirdikten sonra kayısıları, haşlanmış nohudu ve pekmezi katın. 10 dakika daha pişirin. Üzeri için tereyağını kızdırıp kuru naneyi hafifçe kavurun. Ocakta pişen yemeğin üzerine dökün. 1-2 dakika sonra ocaktan alın, bekletmeden sıcak olarak servis yapın.