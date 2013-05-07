Frenk Maydanozlu Mantar Soslu Pirzola
Eşsiz bir akşam yemeği deneyimi arayanlar için Frenk maydanozlu mantar soslu pirzola mükemmel bir tercih.
Malzemeler
Yapılışı
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1
İki yemek kaşığı tereyağı ve 1 yemek kaşığı ayçiçek yağını tavada kızdırıp, pirzolaları önlü arkalı, yaklaşık 5 dakika pişirin. Tuz ve karabiber ekleyip ocaktan alın. Yağlı pişirme kağıdına sarıp, önceden ısıtılmış 150 derece fırında pişmeye bırakın.
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2
Sos için, ayrı bir yerde kalan 2 yemek kaşığı tereyağı ve 1 yemek kaşığı ayçiçek yağını kızdırıp, kıyılmış taze soğanı 2 dakika soteleyin. İkiye bölünmüş mantarları ilave edip, kısık ateşte 10 dakika pişirin.
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3
Tuz ve karabiberini ayarlayın. Kıyılmış frenk maydanozu ekleyip ocaktan alın. Pirzolayı fırından alıp servis tabağına yerleştirin. Sosu gezdirip servis yapın.
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