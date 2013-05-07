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Frenk Maydanozlu Mantar Soslu Pirzola

Frenk Maydanozlu Mantar Soslu Pirzola
ORTA

Eşsiz bir akşam yemeği deneyimi arayanlar için Frenk maydanozlu mantar soslu pirzola mükemmel bir tercih.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    İki yemek kaşığı tereyağı ve 1 yemek kaşığı ayçiçek yağını tavada kızdırıp, pirzolaları önlü arkalı, yaklaşık 5 dakika pişirin. Tuz ve karabiber ekleyip ocaktan alın. Yağlı pişirme kağıdına sarıp, önceden ısıtılmış 150 derece fırında pişmeye bırakın.
  • 2
    Sos için, ayrı bir yerde kalan 2 yemek kaşığı tereyağı ve 1 yemek kaşığı ayçiçek yağını kızdırıp, kıyılmış taze soğanı 2 dakika soteleyin. İkiye bölünmüş mantarları ilave edip, kısık ateşte 10 dakika pişirin.
  • 3
    Tuz ve karabiberini ayarlayın. Kıyılmış frenk maydanozu ekleyip ocaktan alın. Pirzolayı fırından alıp servis tabağına yerleştirin. Sosu gezdirip servis yapın.

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