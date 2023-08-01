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Fırında Sebzeli Et

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Et yemeklerini daha hafif hale getirmenin en pratik ve lezzetli hali sebze eşliğinde pişirmek olabilir. Diyet yapanları memun edecek tarifiyle fırında sebzeli et tarifi...

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