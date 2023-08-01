Fırında Sebzeli Et
Et yemeklerini daha hafif hale getirmenin en pratik ve lezzetli hali sebze eşliğinde pişirmek olabilir. Diyet yapanları memun edecek tarifiyle fırında sebzeli et tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Patlıcanları alacalı soyun ve kuşbaşı doğrayın. Acısını almak için tuz eklenmiş su dolu bir kaba alın. 15 dakika bekletip sudan alın.
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2
Patates, soğan ve biberleri temizleyip irice doğrayın. Tüm sebzeleri geniş bir kaba alıp üzerine sarımıak, salça, tuz ve baharatları ekleyip harmanlayın.
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3
Orta boy bir fırın kabının tabanına et ve kuyruk yağını yerleştirin. Üzerine sebzeleri ilave edin. Domatesi küp küp doğrayıp en üste yayın. Sıvıyağ ve 1 su bardağı sıcak suyu üzerine gezdirin.
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4
Kabın üzerini önce pişirme kağıdı, sonra alüminyum folyo ile kapatın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 1 saat pişirin. Alüminyum folyo ve pişirme kağıdını alıp 5 dakika daha pişirdikten sonra sıcak olarak servis yapın.
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