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Fasulye Köfteli Hamburger

Fasulye Köfteli Hamburger
ORTA

Hem vejetaryenler hem de sağlıklı beslenmek isteyenler için mükemmel bir seçenek olan bu hamburger, damakları şenlendirecek! Doyurucu, pratik ve sağlıklı bir öğün arayışında olanlar için ideal bir tarif!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Keten tohumunu bir kaba alıp üzerine su ilave edin ve 15 dakika dinlendirin. Bu karışımı tarifte bağlayıcı olması için 1 adet yumurta yerine kullanıyoruz.

  • 2

    Zeytinyağı dışında kalan tüm malzemeyi bir kaba alıp yoğurun. Baharatlarını kontrol edin. Damak tadınıza göre farklı baharatlar da ekleyebilirsiniz. Harcı 4 eşit parçaya bölün. Her birini avucunuzda yuvarlayıp köfteler elde edin. Daha sonra üzerine bastırıp şekil verin. Tepsiyi unlayıp köfteleri tepsiye yerleştirin. Zeytinyağını tavaya alıp ısıtın. Köfteleri önlü arkalı kızartın. Hamburger ekmeklerinin arasına dilimlenmiş domates, göbek marul ve köfteleri yerleştirip servis yapın.

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