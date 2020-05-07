Erikli Soğanlı Et
Bu özel et yemeği, geleneksel mutfaktan modern sofralara şık bir dokunuş sunar.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Soğanları temizleyip domatesi rendeleyin. Eti geniş bir kaba alıp üzerine soğan ve rendelenmiş domatesle tüm malzemeyi ekleyip karıştırın. Daha sonra bir fırın tepsisine aktarıp üzerini alüminyum folyo ile kapatın.
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2
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 1 saat pişirin. Folyoyu alın ve 5 dakika daha pişirip servis yapın.
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