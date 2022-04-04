Erikli Enginar Dolması
Erikli enginar dolması nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Sorularının cevaplarını arayanlar için kolay tarifiyle Erikli Enginar Dolması tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Kuş üzümünü tencereye alın. Üzerine geçmeyecek kadar su ilave edin ve 15 dakika haşlayın. Ayrı bir yerde pirinci ıslatın. Dolmalık fıstık ve soğanı zeytinyağında kavurun. Üzerine tuz, şeker ve pirinç ilave ederek karıştırın. Kıyılmış maydanoz, dereotu, limon suyu ve kuş üzümünü katıp iyice karıştırın. Soğuması için bekletin.
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2
Tarçın, kuru nane ve sıcak suyu kaynatın. Soğuduktan sonra harca ilave edin. Karabiber ve toz kırmızıbiberi ekleyip harmanlayın. Enginarların altını düz duracak şekilde kesin. Yatay olacak şekilde yatırıp yapraklarının üst kısmını kesin. Ortadaki çiçek kısmını bir kaşık yardımıyla alın. Üzerlerine fırça yardımıyla limon sürüp geniş bir kabın içindeki limonlu suda 5-10 dakika bekletin.
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3
Enginarların içine ve yaprakların arasına hazırladığınız harcı doldurup, tencereye dizin. Üzerine erik ve birer dilim limon yerleştirin. Zeytinyağı, tuz ve şeker gezdirip tencerenin kapağını kapatın. Orta ısıda 25 dakika pişirin. Ilık veya soğuk olarak servis yapın.
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