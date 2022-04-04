Erikli Enginar Dolması

Kuş üzümünü tencereye alın. Üzerine geçmeyecek kadar su ilave edin ve 15 dakika haşlayın. Ayrı bir yerde pirinci ıslatın. Dolmalık fıstık ve soğanı zeytinyağında kavurun. Üzerine tuz, şeker ve pirinç ilave ederek karıştırın. Kıyılmış maydanoz, dereotu, limon suyu ve kuş üzümünü katıp iyice karıştırın. Soğuması için bekletin.