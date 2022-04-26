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Erik Kebabı

Erik Kebabı
ORTA

Hafif ekşimsi lezzeti sevenler için domates soslu erik kebabı tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Köfte için biberleri minik küpler halinde doğrayın. Soğan, sarımsak ve maydanozu da incecik kıyın. Tüm köfte malzemesini iyice yoğurun. Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avucunuzda yuvarlayın.

  • 2

    Daha sonra fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin. Arpacık soğan ve sarımsakların kabuklarını soyup, köftelerin aralarına yerleştirin. Üzerlerine zeytinyağı gezdirip, kekik serpiştirin. Önceden ısıtılmış 190 derece yaklaşık 30 dakika pişirin.

  • 3

    Domates sos için tüm sos malzemesini sos tenceresine alın. Koyulaşana kadar yaklaşık 15 dakika pişirin. Domates sosu servis tabağına yayın. Üzerine yemeği yerleştirip, sıcak olarak servis yapın.

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