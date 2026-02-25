Tarif Ara
Elmalı, Mantarlı, Sebzeli Fırın Tavuk

ZOR 60 DAKİKA 2 KİŞİLİK

Elmanın tatlılığı tavuğun tuzuyla bir araya gelerek enfes bir uyum yakalıyor. Fırında sebzelerle zenginleşen tavuğun tadı sofranızda lezzet ahengi uyandıracak.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Temizlenmiş kalça butları zeytinyağı, tuz, karabiber ve un karışımı ile harmanlayıp fırın poşetine koyun.

  • 2

    Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 25-30 dakika pişirin.

  • 3

    Butları fırından alıp poşetinden çıkarın ve sos haline gelmiş suyuyla birlikte bir fırın kabına aktarın.

  • 4

    Elmayı ikiye kesip sırtından dilimlere ayırın. Mantarları saplarından ayırıp çanak şekline getirin. Sebzeleri doğrayın. Tüm bu malzemeleri ve biberiyeleri de butların yanına yerleştirip tekrar fırına verin.

  • 5

    Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Dilediğiniz şekilde süsleyin ve sıcak solarak servis yapın.

    Fırında Tavuğun Piştiğini Nasıl Anlarız?

    Fırında tavuk yaparken en önemli şeylerden biri de iyi pişirmektir. Pişip pişmediğini anlamanın kolay bir yöntemi var. Tavuk eti tam piştiğinde beyaz bir hale gelir. Tam pişmemiş tavuk etinde hafif bir pembe renkte olur.

    Fırında Tavuk Yaparken Fan Açılır Mı?

    Tavuğunuzun dışının çıtır olmasını istiyorsanız fan kullanabilirsiniz. Yumuşak bir tavuk tercih ediyorsanız fan kullanmamanızı öneririz

    Tavuğa Hangi Baharatlar Yakışır?

    Ağız tadınıza bağlı olarak bir çok baharat tavuğa yakışır. Pul biber, karabiber, kekik, sarımsak, zerdeçal, köri, biberiye gibi bir çok baharatla çok yakışır.

