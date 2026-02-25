Elmalı, Mantarlı, Sebzeli Fırın Tavuk

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Dilediğiniz şekilde süsleyin ve sıcak solarak servis yapın.

Fırında Tavuğun Piştiğini Nasıl Anlarız?

Fırında tavuk yaparken en önemli şeylerden biri de iyi pişirmektir. Pişip pişmediğini anlamanın kolay bir yöntemi var. Tavuk eti tam piştiğinde beyaz bir hale gelir. Tam pişmemiş tavuk etinde hafif bir pembe renkte olur.

Fırında Tavuk Yaparken Fan Açılır Mı?

Tavuğunuzun dışının çıtır olmasını istiyorsanız fan kullanabilirsiniz. Yumuşak bir tavuk tercih ediyorsanız fan kullanmamanızı öneririz

Tavuğa Hangi Baharatlar Yakışır?

Ağız tadınıza bağlı olarak bir çok baharat tavuğa yakışır. Pul biber, karabiber, kekik, sarımsak, zerdeçal, köri, biberiye gibi bir çok baharatla çok yakışır.