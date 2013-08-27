Deniz Mahsullü Krep

Krep hamuru için malzemeyi çırpıp, ayçiçek yağ sürülmüş tavaya dökün. Başka bir tavada küp doğranmış deniz mahsullerini soteleyin. İnce kıyılmış pırasayı ilave edip, tuz ve karabiber ekleyip, bu karışımı kreplere paylaştırın. Yanlarından katlayıp, kare şeklinde sarın. Üzerlerine 1 dilim kaşar peyniri ilave edip, 200 derece fırında 8 dakika kızartın ve servis yapın.