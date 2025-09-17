Dana Tiftik, Firik Bulguru ve İsli Yoğurt
Anadolu'nun geleneksel tatlarına modern bir dokunuş. Dana tiftiğin bol baharatlı ve doyurucu tadı, isli yoğurdun dumanlı notasıyla birleşerek sofranıza bambaşka bir hikaye getirir.
Malzemeler
Yapılışı
1
Firik bulguru için geniş bir tencerede zeytinyağını ve tereyağını orta ateşte ısıtın. File bademleri ekleyin, altın sarısı olana kadar karıştırarak kavurun. Bademleri yakmamaya özen gösterin. Kavrulan bademleri bir tabağa alın ve kenarda bekletin.
2
Aynı tencereye firik bulgurunu ekleyin. 2-3 dakika, kokusu çıkana kadar kavurun. Tuz ve karabiber ilave edin.
3
Üzerine 2.5 su bardağı sıcak su (veya et suyu) ekleyin. Karıştırın. Tencerenin kapağını kapatın. Önce yüksek ateşte kaynatın, ardından altını kısıp 15-18 dakika suyunu çekene kadar pişirin.
4
Ocaktan alın, kavurduğunuz bademleri ekleyin. Kapağı kapalı şekilde 10 dakika demlendirin. Demlenme sonrası limon kabuğu rendesini ekleyip karıştırın.
5
Dana tiftik için dana yanakları una bulayın. Geniş bir tencereye az miktarda yağ koyup yüksek ateşte her iki tarafını kahverengileşene kadar mühürleyin. Etleri bir tabağa alın.
6
Aynı tencereye biraz daha yağ ekleyin. Küp doğradığınız soğan, havuç ve kereviz saplarını ekleyin. Sebzeler yumuşayınca domates salçasını ilave edin, kavurun.
7
Üzerine su ve et suyunu ekleyin. Mühürlenen etleri tencereye yerleştirin. Etlerin üzerini geçecek kadar sıcak su katın.
8
Defne yaprağı, biberiye, kekik ve karabiber ilave edin. Kaynadıktan sonra ocağı kısın ve etler tamamen yumuşayana kadar pişirin.
9
Etleri tencereden alın, hafif ılındıktan sonra tiftikleyin.
10
İsli yoğurt için süzme yoğurdu kremsi kıvama gelene dek çırpın.
11
Bir disk kalıbı yardımıyla tabağın ortasına yuvarlak formda firik bulguru yerleştirin. Üzerine tiftiklenmiş dana etini serpiştirin. Kelepçeyi dikkatlice çıkarın. Yanına veya üstüne isli yoğurt koyup servis yapın.
