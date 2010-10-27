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Çökertme Kebabı

Çökertme Kebabı
ORTA

Ege'nin nefis lezzetlerinden Çökertme Kebabı, ince doğranmış patateslerin üzerinde yumuşacık et ve yoğurtla buluşarak damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    İnce doğradığınız patatesleri ayçiçeği yağda kızartıp kenara alın. Bifteği bir parmak kalınlığında doğrayıp kızartın.
  • 2
    Yoğurdu ve suyu bir kaba alın. İyice çırpıp servis tabağına dökün. Üzerine önce patatesleri daha sonra etleri yerleştirin.
  • 3
    Tuz serpin. Tereyağını kızdırıp toz kırmızıbiberi yakın. Tabağın üzerine gezdirip servis yapın.

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