Çökertme Kebabı
Ege'nin nefis lezzetlerinden Çökertme Kebabı, ince doğranmış patateslerin üzerinde yumuşacık et ve yoğurtla buluşarak damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor!
Malzemeler
Yapılışı
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1
İnce doğradığınız patatesleri ayçiçeği yağda kızartıp kenara alın. Bifteği bir parmak kalınlığında doğrayıp kızartın.
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2
Yoğurdu ve suyu bir kaba alın. İyice çırpıp servis tabağına dökün. Üzerine önce patatesleri daha sonra etleri yerleştirin.
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3
Tuz serpin. Tereyağını kızdırıp toz kırmızıbiberi yakın. Tabağın üzerine gezdirip servis yapın.
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