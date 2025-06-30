Büryan
Malzemeler
Yapılışı
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1
Bir tencereye tavuk bagetleri alın. Üzerine dörde bölünmüş soğanı ve defne yaprağını ekleyin. Tavukların üzerini geçecek kadar su katın. Orta ateşte kaynamaya bırakın.
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2
Kaynadıktan sonra ocağı kısarak 25-30 dakika haşlayın. Tavuklar tamamen piştiğinde süzerek haşlama suyunu bir kenara ayırın.
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3
Geniş bir pilav tenceresine tereyağını alın ve eritin. Üzerine kıyılmış soğanı ekleyin. Pembeleşene kadar kavurun. Yıkanmış ve süzülmüş pirinci ilave ederek 3-4 dakika karıştırarak kavurmaya devam edin. Üzerine toz kırmızıbiber, karabiber ve tuzu katın. Haşlanmış tavuğun suyunu da ilave ederek ocaktan alın.
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4
Yuvarlak bir fırın kabına tenceredeki pirinçli karışımı eşit şekilde yayın. Üzerine haşlanmış tavuk bagetleri yerleştirin. Ev yapımı domates sosu tavukların üzerine gazdirin.
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