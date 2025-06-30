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Büryan

Büryan
KOLAY 30 DAKİKA

Lokum gibi pişmiş etiyle geleneksel Büryan tarifi

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Bir tencereye tavuk bagetleri alın. Üzerine dörde bölünmüş soğanı ve defne yaprağını ekleyin. Tavukların üzerini geçecek kadar su katın. Orta ateşte kaynamaya bırakın.

  • 2

    Kaynadıktan sonra ocağı kısarak 25-30 dakika haşlayın. Tavuklar tamamen piştiğinde süzerek haşlama suyunu bir kenara ayırın.

  • 3

    Geniş bir pilav tenceresine tereyağını alın ve eritin. Üzerine kıyılmış soğanı ekleyin. Pembeleşene kadar kavurun. Yıkanmış ve süzülmüş pirinci ilave ederek 3-4 dakika karıştırarak kavurmaya devam edin. Üzerine toz kırmızıbiber, karabiber ve tuzu katın. Haşlanmış tavuğun suyunu da ilave ederek ocaktan alın.

  • 4

    Yuvarlak bir fırın kabına tenceredeki pirinçli karışımı eşit şekilde yayın. Üzerine haşlanmış tavuk bagetleri yerleştirin. Ev yapımı domates sosu tavukların üzerine gazdirin.

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