Geniş bir pilav tenceresine tereyağını alın ve eritin. Üzerine kıyılmış soğanı ekleyin. Pembeleşene kadar kavurun. Yıkanmış ve süzülmüş pirinci ilave ederek 3-4 dakika karıştırarak kavurmaya devam edin. Üzerine toz kırmızıbiber, karabiber ve tuzu katın. Haşlanmış tavuğun suyunu da ilave ederek ocaktan alın.