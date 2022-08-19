Tarif Ara
Öğünler Akşam Yemeği ve Ana Yemekler Balık köftesi

Balık Köftesi

Balık Köftesi
KOLAY

Balık köftesi, İskandinav ülkelerinde ve Avrupa'da sık sık tüketilir. Zihinsel gelişimi destekleyen bir besindir. Balık sevmeyen çocuklara da üstelik balık köftesi tarifiyle balık yedirebilirsiniz.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Derin bir kapta haşlanmış balık, haşlanmış ve ezilmiş patates, doğranmış taze soğan, yaban turbu sosu, ufalanmış ekmek içi, yumurta, tuz ve karabiberi iyice karıştırın.

  • 2

    Harcı 8 parçaya bölüp elinizde yassı, yuvarlak köfteler hazırlayın. Unlanmış tepsiye aralıklı olarak yerleştirip 15 dakika derin dondurucuda dinlendirin.

  • 3

    Sürenin sonunda az miktarda ısıtılmış yağda önlü arkalı hafif kızarana kadar pişirin. Dilediğiniz şekilde süsleyip dilimlenmiş limon ve yaban turbu sosu le birlikte servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • Mevsimin Olmazsa Olmazları Elma & Armut
  • Baharat Karışımları
  • Sağlıklı Çocuk Tarifleri
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Salçalı Rosto
ORTA 20 DAKİKA

Salçalı Rosto

Fırında Sebzeli Et
ORTA 20 DAKİKA

Fırında Sebzeli Et

Bademli Brokoli
KOLAY 15 DAKİKA

Bademli Brokoli

Börülceli Somon Fileto

Börülceli Somon Fileto