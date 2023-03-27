Tarif Ara
Öğünler Akşam Yemeği ve Ana Yemekler Anne köftesi

Anne Köftesi

KOLAY

Türk mutfağında önemli bir yere sahip olan köftenin birbirinden lezzetli çeşitleri vardır. O kadar lezzet arasında vazgeçilmez olan tarif ise anne köftesidir. Kolay tarifi ve annemizin köftelerini hatırlatan lezzetiyle anne köftesi tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Köfte malzemesini geniş bir kaba alın. İyice yoğurup ceviz boyutunda parçalara ayırın. Yuvarlayarak köfte şekli verin. Kızartmak için yağı geniş bir tavaya alıp orta ısıda ısıtın.

  • 2

    Köfteleri tavaya yerleştirip, tüm taraflarını kızartın. Kızaran köfteleri kapalı bir kaba alın. Tavada kalan yağda sırayla biberleri ve ikiye bölünmüş domatesleri tavayı sallayarak kızartın.

  • 3

    Daha sonra servis tabağına alın. Köfteleri de tabağına yerleştirin. Son olarak tavada kalan yağda pideleri ısıtın ve servis tabağına aktarın. Sıcak olarak servis yapın.

  • 4

    Anne köftesini kuru fasulye piyazıyla servis yapabilirsiniz.

Sofra’da Bu Ay

  • Mevsimin Olmazsa Olmazları Elma & Armut
  • Baharat Karışımları
  • Sağlıklı Çocuk Tarifleri
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Tavada Biberli Et
ORTA 20 DAKİKA

Tavada Biberli Et

Naneli Bulgur Pilavı Tarifi
KOLAY

Naneli Bulgur Pilavı Tarifi

Lorlu Tavuk Sarma
ORTA

Lorlu Tavuk Sarma

Fırında Sebze

Fırında Sebze