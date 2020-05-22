Analı Kızlı

Dedik ki bugün akşam yemeği fikri bizden olsun. Lezzet serüveni henüz pişirirken çıkardığı mis gibi kokularla başlayan, sevmeyenin çok az olduğu ana kızlı tarifi için hazırladık malzemelerimizi. Yapımından hep çok korkulan bu tarifi en ince ayrıntılarına kadar anlattık sizler için