Analı Kızlı
Dedik ki bugün akşam yemeği fikri bizden olsun. Lezzet serüveni henüz pişirirken çıkardığı mis gibi kokularla başlayan, sevmeyenin çok az olduğu ana kızlı tarifi için hazırladık malzemelerimizi. Yapımından hep çok korkulan bu tarifi en ince ayrıntılarına kadar anlattık sizler için
Malzemeler
Yapılışı
-
1
İç harcı için kıymayı bir tavada suyunu salıp çekene kadar kavurun. Kıyılmış soğan, zeytinyağı ve tuz ilave edip, soğan pembeleşene kadar kavurmaya devam edin.
-
2
Üzerine ceviz içi, kıyılmış maydanoz ve tuz ekleyerek karıştırıp, soğumaya bırakın. Dış harcı için bulgur ile irmiğin üzerine çıkacak kadar sıcak su ekleyin ve yumuşayana kadar bekletin.
-
3
İçine kıyma, salça, un, zeytinyağı, tuz, kimyon, pul biber ekleyin ve iyice yoğurun. Yoğurduğunuz bulgurlu hamurun 1/3'ünü ayırın.
-
4
Kalan harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve ortasını açıp kıymalı iç harçtan koyup, içli köfte yapar gibi yuvarlak şekil verin. Bulgurlu harç ve kıymalı harç bitene kadar aynı işleme devam edin.
-
5
Ayırdığınız bulgurdan nohut büyüklüğünde parçalar koparın ve avucunuzun içinde yuvarlayarak top şekli verin. Suyunu hazırlamak için kıyılmış soğan ve sarımsağı tencerede yağ ile birlikte kavurun.
-
6
Et, salça, nane, pul biber ve suyunu katıp kaynamaya bırakın. Kaynayınca nohudu ilave edip, tuzunu ayarlayın. Köfteleri haşlamak için ayrı bir tencereye aldığınız suyu kaynatın ve içine limon tuzu katın.
-
7
Bu suda hazırladığınız içli köfte ve bulgur köftelerini 8-10 dakika haşlayın. Daha sonra suyun içinden çıkarıp nohutlu-salçalı suyun içine katın ve 1 taşım kaynatın. Üzeri için erittiğiniz tereyağında nane ve pul biberi yakıp, yemeğin üzerine gezdirin. Servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- Anneler Günü'ne ve Kurban Bayramı'na Özel Tarifler
- Kaan Yarman'la Tam Kararında Lezzetler
- Maria Ekmekçioğlu'ndan Girit Yemekleri