Yeşil Mercimek Köftesi

Soğan ve mantarları iri parçalara bölün. Blender'in içine koyun. Üzerine sarımsakları ekleyip çekin.Derin bir tavanın içine 2 yemek kaşığı zeytinyağını koyun. Orta ateşte ısınınca çektiğiniz mantarlı karışımı tavaya aktarın. 2-3 dakika kavurun. Üzerine domates salçasını ilave edip 1-2 dakika daha kavurun. Köfte baharatı ve tuzu ekleyin. Karıştırıp ocaktan alın.Ayrı bir kapta karnıyarık otu tozu ile sıcak suyu karıştırın. 2-3 dakika bekleterek jel kıvamı almasını sağlayın.Derin bir yoğurma kabına haşlanmış mercimeği alın. Üzerine mantarlı karışımı, hazırladığınız jel karışımı, nohut unu, dereotu ve soya sosunu ekleyin. Homojen bir kıvam elde edinceye kadar yoğurun.Kızartmak içi derin bir tavaya zeytinyağını koyun. Orta ateşte yağ ısınınca köfteleri tavaya alın. Önlü arkalı yaklaşık 3-4 dakika kızartın.Sos için Hindistan cevizi sütünü küçük bir sos tenceresine alın. Orta ateşte ısıtın. Köriyi ekleyip tel çırpıcı ile pürüzsüzleşinceye kadar karıştırın. Hafif koyulaşmaya başladığında tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın. Kaynama noktasına gelmeden ocaktan alın.Servis için tabağa pilavı koyun. Dilimlenmiş mor lahana ve kornişon turşuyu ekleyin. Köfteleri pilavın üzerine dizin. Sosu köftelerin üzerine gezdirerek servis yapın.