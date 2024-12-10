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Meze

ATIŞTIRMALIK MEZE
Bal Kabaklı Humus

Bal Kabaklı Humus

# Bal Kabaklı Humus
Kekik Aromalı Fırınlanmış Armut

Kekik Aromalı Fırınlanmış Armut

# Kekik Aroma
Yer Fıstıklı Patlıcan

Yer Fıstıklı Patlıcan

# Yer Fıstıklı Patlıcan
Karamelize Cevizli Peynir Tabağı

Karamelize Cevizli Peynir Tabağı

# Karamelize Ceviz
Yoğurtlu Havuç Salatası

Yoğurtlu Havuç Salatası

# Pınar Lezzetin Âlâsı Yoğurt
Fırında California Cevizli Nohut
ORTA 25 DAKİKA

Fırında California Cevizli Nohut

# karnabahar
Bademli Börülce
KOLAY 20 DAKİKA

Bademli Börülce

# börülce
Barbunya Humusu
KOLAY 10 DAKİKA

Barbunya Humusu

# Barbunya Humusu