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Ev Yapımı Jalapeño Turşusu

Ev Yapımı Jalapeño Turşusu

Son günlerin en çok aranan jalepone turşusu kolay tarifiyle...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Jalapeño biberlerini iyice yıkayın ve ince halkalar halinde dilimleyin. Bir tencerede sirke, su, şeker ve tuzu karıştırarak orta ateşte kaynama noktasına getirin. Şeker ve tuz tamamen eriyene kadar karıştırın.

  • 2

    Kaynamaya yakın sarımsak, tane karabiber ve kişniş tohumunu ekleyin. Dilimlenmiş jalapeño biberlerini turşu suyunun içine ekleyin ve 2-3 dakika kadar kaynatın.

  • 3

    Biberleri sterilize edilmiş bir cam kavanoza yerleştirin. Üzerine sıcak turşu suyunu dökün ve kavanozun ağzını sıkıca kapatın.

  • 4

    Kavanozu oda sıcaklığında soğumaya bırakın, Buzdolabında saklayarak tüketin.

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