Ev Yapımı Jalapeño Turşusu
Son günlerin en çok aranan jalepone turşusu kolay tarifiyle...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Jalapeño biberlerini iyice yıkayın ve ince halkalar halinde dilimleyin. Bir tencerede sirke, su, şeker ve tuzu karıştırarak orta ateşte kaynama noktasına getirin. Şeker ve tuz tamamen eriyene kadar karıştırın.
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2
Kaynamaya yakın sarımsak, tane karabiber ve kişniş tohumunu ekleyin. Dilimlenmiş jalapeño biberlerini turşu suyunun içine ekleyin ve 2-3 dakika kadar kaynatın.
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3
Biberleri sterilize edilmiş bir cam kavanoza yerleştirin. Üzerine sıcak turşu suyunu dökün ve kavanozun ağzını sıkıca kapatın.
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4
Kavanozu oda sıcaklığında soğumaya bırakın, Buzdolabında saklayarak tüketin.
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