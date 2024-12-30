İstanbul'un En İyi Dönercileri

Anadolu Yakası'nın En İyi Dönercileri

Bayramoğlu Döner, Kavacık

Kavacık'ta yer alan Bayramoğlu Döner, lezzetiyle adından sıkça söz ettiriyor. Etin özenle seçildiği ve dönerin geleneksel yöntemlerle pişirildiği bu mekanda, her lokma özenle hazırlanmış bir lezzet şöleni sunuyor.

Dönerci Celal Usta

Ümraniye'de bulunan Dönerci Celal Usta, döner severlerin vazgeçilmezi. Lezzetli etler, taze ekmekler ve özgün soslarıyla dönerin en iyi halini sunan Celal Usta, yıllardır sektördeki kalitesiyle dikkat çekiyor.

Metet Közde Döner, Kuzguncuk – Kadıköy

Kuzguncuk'un huzurlu atmosferinde, Közde Döner ile tanışmaya ne dersiniz? Metet, dönerini kömür ateşinde pişirerek özel bir lezzet sunuyor. Farklı ve lezzetli bir deneyim arayanlar için ideal bir seçenek.

Ağababa Döner, Ümraniye

Ümraniye'deki Ağababa Döner, lezzetli etleri ve ince işçilikle yapılan döneriyle bölgedeki döner mekanları arasında kendine sağlam bir yer edinmiş. Zengin menüsü ve hızlı servisi ile tercih edilebilecek bir mekan.

Avrupa Yakası'nın En İyi Dönercileri

Karadeniz Döner Asım Usta, Beşiktaş

Beşiktaş'ın en sevilen dönercilerinden Karadeniz Döner Asım Usta, etin lezzetini en iyi şekilde yansıtan döneriyle ün yapmış. Geleneksel Karadeniz usulü döneri, çıtır ekmeğiyle mükemmel bir uyum yakalıyor.

Münhasır Döner & Kebap, Beyoğlu

Beyoğlu'nun merkezi konumunda yer alan Münhasır Döner & Kebap, döneri ve kebabı bir arada sunarak çeşit arayanlar için mükemmel bir tercih. Hem döneri hem de kebapları ile tam anlamıyla bir lezzet durağı.

Sürmene Döner, Küçükçekmece

Küçükçekmece'de bulunan Sürmene Döner, yöresel döner anlayışını modern bir dokunuşla birleştiriyor. Sürmene usulü döneriyle, geleneksel lezzetlerin modernize edilmiş halini tatmak isteyenler için ideal bir mekan.

Dönerci Engin Usta'nın Yeri, Beyoğlu

Beyoğlu'nda bir diğer popüler dönerci ise Dönerci Engin Usta'nın Yeri. Lezzetli ve doyurucu dönerleriyle bilinen bu mekan, her zaman taze etler ve özenle hazırlanan malzemelerle döner sunuyor.

Dönerci Şahin Usta, Fatih

Fatih'teki Dönerci Şahin Usta, dönerin en saf halini sunan mekanlardan biri. Efsane döneri ve geniş menüsüyle yıllardır döner severlerin gönlünde taht kurmuş olan bu mekan, sıcak atmosferiyle de dikkat çekiyor.