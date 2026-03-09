Zencefil Shot Tarifi ve Faydaları
Vitamin deposu zencefil shot nasıl yapılır ve faydaları nelerdir bu tarifte keşfedin.
Zencefil Shot Tarifi için Malzemeler
- 1 adet portakal
- 1 adet limon
- Küçük 1 parça zencefil (yarım çay kaşığı toz zencefil de olur)
- 1 çay kaşığı toz zerdeçal (isteğe göre)
- 1 yemek kaşığı bal
- Yarım çay kaşığı karabiber
- 1.5 su bardağı su
Zencefil Shot Tarifi Nasıl Yapılır?
- Portakal ve limonun suyunu sıkın, zencefil toz değilse soyun ve rendeleyin.
- Tüm malzemeleri 1 dakika blenderda karıştırın.
- Karışımı cam şişe veya kavanoza aktarın.
Zencefil Shot Faydaları Neler?
- Bağışıklığı güçlendirir.
- Kilo vermeye yardımcı olur.
- C vitamini içten alındığı için cildi güzelleştirir.
- Fiziksel enerjiyi yükseltir.
- Ağrıyı hafifletir.
- Sindirime yardımcı olur.
- Kolesterol seviyelerini iyileştirebilir.
- Metabolizma dengesini destekleyebilir.
- Kan şekerinin kontrol edilmesine yardım edebilir.
Bağışıklık Güçlendiren Öneriler için tıklayın.
Zencefil Shot Nasıl Saklanır?
Hazırladığınız içeceği ağzı iyi kapanan bir cam şişe veya kavanoz içinde, buzdolabında 7 gün saklayabilirsiniz. Her gün sabahları şişeyi çalkaladıktan sonra yarım çay bardağı tüketebilirsiniz, dilerseniz haftada 2-3 gün de tüketebilirsiniz.
Sofra’da Bu Ay
- Misafire Son Dakika İkramları
- Tam Kıvamında Kolay Kekler
- Çay Saatine Tuzlu Atıştırmalıklar
ve Daha Fazlası ...ABONE OL