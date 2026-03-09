Zencefil Shot Tarifi ve Faydaları

Zencefil Shot Tarifi için Malzemeler

1 adet portakal

1 adet limon

Küçük 1 parça zencefil (yarım çay kaşığı toz zencefil de olur)

1 çay kaşığı toz zerdeçal (isteğe göre)

1 yemek kaşığı bal

Yarım çay kaşığı karabiber

1.5 su bardağı su

Zencefil Shot Tarifi Nasıl Yapılır?

Portakal ve limonun suyunu sıkın, zencefil toz değilse soyun ve rendeleyin. Tüm malzemeleri 1 dakika blenderda karıştırın. Karışımı cam şişe veya kavanoza aktarın.

Zencefil Shot Faydaları Neler?

Bağışıklığı güçlendirir.

Kilo vermeye yardımcı olur.

C vitamini içten alındığı için cildi güzelleştirir.

Fiziksel enerjiyi yükseltir.

Ağrıyı hafifletir.

Sindirime yardımcı olur.

Kolesterol seviyelerini iyileştirebilir.

Metabolizma dengesini destekleyebilir.

Kan şekerinin kontrol edilmesine yardım edebilir.

Bağışıklık Güçlendiren Öneriler için tıklayın.

Zencefil Shot Nasıl Saklanır?

Hazırladığınız içeceği ağzı iyi kapanan bir cam şişe veya kavanoz içinde, buzdolabında 7 gün saklayabilirsiniz. Her gün sabahları şişeyi çalkaladıktan sonra yarım çay bardağı tüketebilirsiniz, dilerseniz haftada 2-3 gün de tüketebilirsiniz.