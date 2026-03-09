Giriş Yap Üye ol
Kültür WELL-BEING Zencefil Shot Tarifi ve Faydaları

Zencefil Shot Tarifi ve Faydaları

Vitamin deposu zencefil shot nasıl yapılır ve faydaları nelerdir bu tarifte keşfedin.

Zencefil Shot Tarifi ve Faydaları
Bilgesu Işık Bilgesu Işık

Zencefil Shot Tarifi için Malzemeler

  • 1 adet portakal
  • 1 adet limon
  • Küçük 1 parça zencefil (yarım çay kaşığı toz zencefil de olur)
  • 1 çay kaşığı toz zerdeçal (isteğe göre)
  • 1 yemek kaşığı bal
  • Yarım çay kaşığı karabiber
  • 1.5 su bardağı su

Zencefil Shot Tarifi Nasıl Yapılır?

  1. Portakal ve limonun suyunu sıkın, zencefil toz değilse soyun ve rendeleyin.
  2. Tüm malzemeleri 1 dakika blenderda karıştırın.
  3. Karışımı cam şişe veya kavanoza aktarın.

Zencefil Shot Faydaları Neler?

  • Bağışıklığı güçlendirir.
  • Kilo vermeye yardımcı olur.
  • C vitamini içten alındığı için cildi güzelleştirir.
  • Fiziksel enerjiyi yükseltir.
  • Ağrıyı hafifletir.
  • Sindirime yardımcı olur.
  • Kolesterol seviyelerini iyileştirebilir.
  • Metabolizma dengesini destekleyebilir.
  • Kan şekerinin kontrol edilmesine yardım edebilir.

Bağışıklık Güçlendiren Öneriler için tıklayın.

Zencefil Shot Nasıl Saklanır?

Hazırladığınız içeceği ağzı iyi kapanan bir cam şişe veya kavanoz içinde, buzdolabında 7 gün saklayabilirsiniz. Her gün sabahları şişeyi çalkaladıktan sonra yarım çay bardağı tüketebilirsiniz, dilerseniz haftada 2-3 gün de tüketebilirsiniz.

Sofra’da Bu Ay

  • Misafire Son Dakika İkramları
  • Tam Kıvamında Kolay Kekler
  • Çay Saatine Tuzlu Atıştırmalıklar
ve Daha Fazlası ...

Bakmadan Geçmeyin

Durup İnce Şeyleri Anlamak; Presidium Tescilli Örfene Zeytinyağı

Durup İnce Şeyleri Anlamak; Presidium Tescilli Örfene Zeytinyağı

Anne sütüne benzer yapısıyla bin yıllık zeytinliklerden süzülen zeytinyağı, insan sağlığının yanı sıra ekosistemleri de besliyor; slow food'un presidium modeli ve örfene markasıyla bu miras korunuyor. Konuyu geniş kapsamlı olarak Sakarya Üniversitesi'nden Dr. Kübra Sultan Yüzüncüyıl'dan öğrenelim.
Kış Hastalıklarını Sofrada Yenin: Bağışıklık Güçlendiren Öneriler

Kış Hastalıklarını Sofrada Yenin: Bağışıklık Güçlendiren Öneriler

Kış aylarında bağışıklık sistemimizi desteklemek için ihtiyacımız olan her şey mutfağımızda gizli aslında! Vitamin ve mineral deposu besinlerden prebiyotiklere, antioksidan içeren bitki çaylarından altın süt tarifine kadar doğal çözümlerle sağlıklı kalmak isteyenler için Dr. Ayça Kaya tüm çözümleri bizler için kaleme aldı.
Kereviz Sapı Suyu Tarifleri ve Faydaları

Kereviz Sapı Suyu Tarifleri ve Faydaları

Kereviz sapı suyunun faydaları ile birbirinden lezzetli ve sağlıklı tarifi keşfedin.
Bahar Aylarının Ruh Halimize Etkisi

Bahar Aylarının Ruh Halimize Etkisi

Baharın gelişini ve doğanın uyanışını iyiden iyiye hissetmeye başladığımız şu günlerde bahar aylarının ruh halimizi nasıl etkilediğini klinik psikolog ve yazar Beyhan Budak yazdı.