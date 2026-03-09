Kereviz Sapı Suyu Tarifleri ve Faydaları

Giriş Yap Üye ol
Kereviz sapı suyunun faydaları ile birbirinden lezzetli ve sağlıklı tarifi keşfedin.

Kereviz Sapı Suyu Tarifi

2-3 adet kereviz sapı

1 tutam maydanoz

1 adet limonun suyu

3 su bardağı içme suyu

Kereviz Sapı Suyu Nasıl Yapılır?

Kereviz saplarını iyice yıkayın. Tüm malzemeleri blendera atın ve karıştırın. Sabah tüketmek daha faydalı olacaktır. Her gün taze hazırlanması gerekir. 21 gün düzenli kullanımda etkili sonuç verebilir.

Kereviz Saplı Smoothie Tarifi

5-6 parça kereviz sapı

1 adet yeşil elma

2 adet portakal

1 su bardağı içme suyu

Buz (isteğe göre)

Kereviz Saplı Smoothie Nasıl Yapılır?

Elmayı dilimleyin ve portakalı soyun. Kereviz saplarını iyice yıkayın. Tüm malzemeleri blendera atın ve karıştırın.

Kereviz Sapı Detoks Tarifi

4-5 dal kereviz sapı

5-6 dal saplı maydanoz

5 -6 dal dereotu

1 su bardağı kefir (ayran veya 1 şişe maden suyu da olur)

Kereviz Sapı Detoks Nasıl Yapılır?

Taze kereviz saplarını iyice yıkadıktan sonra tüm malzemeleri blendera atıp karıştırın. Yeşillikler parçalandığında hazır demektir. Ara öğün olarak tüketebilirsiniz.

Kereviz Sapı Suyu Faydaları

  • Kalp ve karaciğer sağlığına iyi gelir
  • Bağırsakları temizler
  • Kan şekerini dengeler
  • Cildi parlaklaştırır ve güzelleştirir
  • Enerji verir
  • Ödem atıcı etkisi vardır
  • Bağışıklık sistemini güçlendirir

