Dor Datça: Doğallık, Sadelik, Öz

Dor Datça'nın Hikayesi Nasıl Başladı?

İki kardeşin memleketine duyduğu bağlılıkla başladı. Datça, bizim doğup büyüdüğümüz, ailemizin hâlâ yaşadığı yer. Bu yüzden orayla kurduğumuz bağ sadece coğrafi değil, aynı zamanda duygusal ve çok derin. Hayat bizi bir süreliğine Datça'dan uzaklaştırdı. Kardeşim İstanbul'da üniversite okurken, ben de kurumsal bir firmada çalışıyordum. Zamanla ikimiz de yeniden üretmek için memleketimize dönmek istediğimizi fark ettik. Bu fikir ailemizin desteğiyle gerçeğe dönüştü; ben işimi bırakıp Datça'ya döndüm, kardeşim de üniversitenin ardından bu yolculuğa katıldı.

Dor Datça, biraz da bu dönüşün ve yeniden kök salmanın hikâyesi. İsmin çıkış noktası da bu duyguyla bağlantılı. 'Dor' bizim için doğallığı, sadeliği ve özü temsil ediyor. Aynı zamanda Datça'nın tarihine de bir gönderme yapıyor; bu topraklarda bir zamanlar Dorlar yaşamış. Biz de hem bu köklü geçmişe selam vermek hem de bulunduğumuz coğrafyayla bağımızı vurgulamak istedik. Kısa, akılda kalıcı ve zamansız bir isim olması da bizi ayrıca etkiledi. Bugün Dor Datça, sadece bir üretim markası değil; ailemizden aldığımız güçle, memleketimize duyduğumuz bağlılığı ve inandığımız yaşam biçimini yansıtan bir yolculuk.

Datça Gibi Güçlü Bir Coğrafyada Üretim Yapmak Size Ne Katıyor?

Datça gibi güçlü bir coğrafyada üretim yapmak bize her şeyden önce karakteri güçlü hammaddeler sunuyor. Buradaki güneş, rüzgâr, toprak ve deniz iklimi ürünlerin aromasına doğrudan yansıyor. Özellikle Datça bademi, zeytin ürünleri, çağla, doğal reçeller, ezmeler ve yöresel tatlar üretimimizin merkezinde yer alıyor. Bölgenin doğası, ürünlerimize sadelik ve gerçek lezzet olarak yansıyor.

Sizin İçin 'İyi' ve 'Temiz' Üretim Ne İfade Ediyor?

Bizim için 'iyi' üretim; temiz içerikli, şeffaf, özenli ve sürdürülebilir üretim demek. 'Temiz' üretim ise gereksiz katkılardan uzak, hammaddenin doğallığını koruyarak yapılan üretimi ifade ediyor.

Organik kavramına saygı duyuyoruz; ancak kendimizi bir etiketle tanımlamaktansa, güvenilir ve dürüst üretim anlayışıyla ilerlemeyi tercih ediyoruz.

Ürünlerinizin Ne Kadarını Kendiniz Üretiyorsunuz, Ne Kadarını Yerel Üreticilerden Temin Ediyorsunuz?

Ürün gamımızda kendi üretimimiz olan ürünler kadar, güvenilir yerel üreticilerden temin ettiğimiz ürünler de bulunuyor. Çalıştığımız üreticileri yakından tanıyor, üretim süreçlerini yakından takip ediyor ve zaman zaman ürünlerden analiz raporları talep ederek kalite standartlarımıza uygunluğunu teyit ediyoruz. Bu dengeyi kurarken temel önceliğimiz, hem yerel ekonomiyi desteklemek hem de müşterimize güvenle tüketebileceği ürünler sunmak.

Sizin Üretiminizde Öne Çıkan Ürünler Hangileri ve Bu Ürünleri Farklı Kılan Detaylar Neler?

Datça'nın doğası üretimin karakterini belirliyor. Bizim üretimimizde özellikle badem ev zeytin ürünleri, doğal ezmeler, ev yapımı reçeller ve yöresel tatlar öne çıkıyor.

Datça bademi ince kabuğu ve yoğun aromasıyla öne çıkıyor. Biz de bu bademi en doğal haliyle işliyoruz; bademin kabuklarını soyup kavuruyoruz, bu hali ile çok seviliyor. Ayrıca yüzde 100 bademli ezmelerimiz de çok seviliyor. Bademin meyve hali olan çağla ise bölgemizde ayrı bir lezzet; şubat ayında bahçelerden toplamaya başlayıp nisanın ilk haftasına kadar devam ediyoruz. Aynı gün toplanan çağlaları yine aynı gün kargoya veriyoruz ve bu tazelik çok ilgi görüyor.

Zeytinlerimizi geleneksel yöntemlerle kurup hazırlıyoruz. Özellikle zeytinyağının içerisinde gönderdiğimiz yağlı zeytinlerimiz herkesin favorisi. Reçellerimizde ise anne eli lezzetini alıyorsunuz.

Bizim ürünlerimizi farklı kılan şey; hammaddenin kalitesi, tazeliği ve olabildiğince sade tariflerle hazırlanması. Biz lezzeti malzemenin kendisinden almaya inanıyoruz.

Üretim Sürecinde Doğallığı Korumak Adına Özellikle Kaçındığınız Uygulamalar Ya Da Hassasiyet Gösterdiğiniz Noktalar Neler?

Doğallığı korumak adına gereksiz katkı maddelerinden, yoğun işlemden ve ürünün yapısını bozan uygulamalardan kaçınıyoruz. Mevsimselliğe önem veriyor, ürünleri doğru zamanda işliyoruz. Paketlemeden saklama koşullarına kadar her aşamada aynı özeni göstermeye çalışıyoruz. Çünkü doğallık sadece içerikte değil, süreçte de başlıyor.

Tüketici Tarafında 'Doğal' ve 'Katkısız' Ürünlere İlgi Artıyor. Sizce Bir Ürünün Gerçekten İyi Olduğunu Anlamak İçin Nelere Dikkat Edilmeli?

Tüketici tarafında doğal ve katkısız ürünlere ilginin artmasını çok kıymetli buluyoruz. Bir ürünün gerçekten iyi olduğunu anlamak için önce içindekiler listesine bakılmalı; ne kadar kısa ve anlaşılırsa o kadar iyi. Ürünün kaynağı, üretici şeffaflığı, üretim yeri ve tadındaki doğallık da önemli göstergeler. Gerçek ürün, çoğu zaman kendini abartısız şekilde belli eder.

Dor Datça Ürünlerinin Üretimden Sofraya Uzanan Sürecinde En Çok Emek İsteyen Aşama Hangisi?

Hammaddenin doğru seçimi ve sürekliliğini sağlamak. Çünkü kaliteli ürün, en başta doğru malzemeyle başlıyor. Sonrasında aynı kaliteyi koruyarak üretmek, paketlemek ve müşteriye ulaştırmak ciddi bir dikkat gerektiriyor.

Bu İşe Başlamak İsteyenlere Neler Söylersiniz?

Datça'da üretim yapmak dışarıdan romantik bir hayal gibi görünebilir ama işin arkasında büyük emek, sabır ve süreklilik var. Doğayla uyumlu çalışmayı, mevsimselliği kabul etmeyi ve zorluklara hızlı adapte olmayı öğreniyorsunuz. Bu işe başlamak isteyenlere tavsiyemiz, önce gerçekten sevdikleri işi bulmaları ve sabırla büyümeleri.

Önümüzdeki dönem için Dor Datça'nın planları neler?

Önümüzdeki dönemde de ürün gamımızı geliştirirken yine yerelliği ve doğallığı merkeze almaya devam edeceğiz. Yeni reçeteler, mevsimsel ürünler ve Datça'nın değerlerini anlatan projeler üzerinde çalışıyoruz. Amacımız sadece ürün satmak değil, Datça'nın ruhunu sofralara taşımak.