Evde Kahve Pişirmenin 7 Altın Kuralı

1. Kahve öğütüldükten sonra yavaş yavaş aromasını ve tadını kaybeder. Uygun saklama yöntemleri ile kahvenin tazeliğini ve özelliklerini koruduğu süre uzatılabilir. Kahve iki hafta içerisinde tüketilecek ise; ağzı iyice kapatılarak serin bir yerde veya buzdolabında saklanabilir. Vakumlu poşet kullanımı önerilir.

2. Kalan filtre kahveyi asla tekrar ısıtmayın. İçmek istediğiniz zaman içeceğiniz kadarını hazırlayın. Kahve, aromasını en iyi 85°C de korur. Kahve makinesinde 20 dakikadan fazla bırakmayın. Gerekiyorsa bir termosta saklayın.

3. Çeşmeden akan soğuk suyu kullanın. Çeşmenizin suyunda garip bir tat varsa, suyu filtreleyin veya şişelenmiş su kullanın.

4. Pişirilmiş kahveyi tekrar kullanmayın. Kahvenin aromasız ve tadı olmayan acı kısmının filtrede kaldığını unutmayın!

5. Her fincan için yaklaşık iki tatlı kaşığı kahve kullanın. Bu ölçüyü zevkinize göre uyarlarken her seferinde hazırladığınız fincan miktarından bağımsız olarak, oranı sabit tutun.

6. Türk kahvesi pudra kıvamında öğütülmüş olmalıdır. Çok kısık ateşte pişirilmeli ve ilk kabarmada üzerinde biriken köpük fincana alınıp, ikinci kez kabardığında kahve fincana aktarılmalıdır.

7. Kavrulmuş çekirdek kahve henüz öğütülmediyse, aromasını ve tadını çok daha uzun süre muhafaza eder. Ev tipi küçük bir değirmenle istenilen miktarda öğütülebilir. Kahveyi, kullanılan makineye uygun incelikte öğütmek gerektiği unutulmamalıdır. Coffeeway uzman personelinden makinenize uygun öğütme ölçüsünü güvenle öğrenebilirsiniz.