Hayatın Tadı; Karşı Pencere’de Yemek, Hafıza ve Aşk

Ferzan Özpetek sinemasında yemek, yalnızca bir ihtiyaç değil, insanların birbirine yaklaşmasını sağlayan bir köprü, anıları ve duyguları tetikleyen bir hatırlatıcıdır. 2003 yapımı Karşı Pencere de bu anlamda Özpetek'in filmografisinin en güçlü örneklerinden biri. Film, sıradan bir aile hayatının rutinleriyle açılır: mutfakta kaynayan tencereler, yemek kokularına karışan çocuk sesleri, zorunluluktan yapılan yemekler… Giovanna için mutfak, çoğu zaman mecburiyetin sembolüdür. Ancak hafızasını kaybetmiş yaşlı bir adamın hayatlarına girmesiyle, yemek artık bambaşka bir anlam taşımaya başlar.

Yaşlı adamın belleği, kaybolmuş bir tarifin kokusuyla, bir tatlının kıvamıyla yeniden canlanır. Özpetek burada, tatların ve kokuların hafıza üzerindeki şaşırtıcı etkisini ön plana çıkarır. Çikolatalı kek sahnesinde gördüğümüz gibi bir tarif yalnızca damakta lezzet bırakmaz; aynı zamanda geçmişin kapılarını aralar. Kimi zaman bir tat, bir insanın kim olduğunu, hangi hayatı yaşadığını, hatta kimi sevdiğini hatırlamasına sebep olur. Bu yüzden yemek, film boyunca yalnızca doyurucu bir araç değil, kimlik ve aidiyetin de güçlü bir sembolü olarak işlenir.

Özpetek, mutfağı aynı zamanda karakterlerin iç dünyalarını yansıtan bir sahneye dönüştürür. Evde hazırlanan gündelik yemekler güveni, aileyi ve rutini temsil ederken; karşı pencereden görünen genç adamın çalıştığı fırın, tutkunun ve arzunun simgesidir. Bir tarafta güvenli ama sıkıcı bir düzen, diğer tarafta belirsiz ama heyecan verici bir ihtimal… Giovanna'nın hayatındaki bu ikilem, yemeklerin hazırlandığı mekanların farklı anlamlarıyla görsel bir dile kavuşur.

Özpetek'in filmografisinde sofraların özel bir yeri vardır. Hamam'da geleneksel Türk mutfağının gizemli tatları, Cahil Periler'de kalabalık sofraların dostlukla birleşen neşesi, Karşı Pencere'de ise yemeklerin belleğe ve aşka açılan kapıları… Onun filmlerinde masa, yalnızca bir eşya değil, karakterlerin birbirine en çok yaklaştığı yerdir. Masada paylaşılan yemek, aslında duyguların, sırların ve özlemlerin de paylaşılması anlamına gelir.

Karşı Pencere, görünürde bir aşk hikayesi anlatıyor gibi görünse de derinlerinde tatların ve kokuların insan hayatındaki yerini sorgular. Özpetek, kamerasını bir tatlının üzerine çevirdiğinde bize şunu hatırlatır; hafıza yalnızca zihinde değil, damakta da saklıdır. İnsan bazen en önemli anılarını bir lokmanın içinden bulur, bir yemeğin kokusunda kayıp parçalarını yeniden keşfeder. Bu nedenle film, izleyicisinin zihninde yalnızca görsel bir iz bırakmaz, aynı zamanda damağında hayali bir tat da bırakır.

Sonuçta yemek, Karşı Pencere'de aşk kadar yoğun, hafıza kadar derin ve hayat kadar vazgeçilmez bir imge olarak karşımıza çıkar. Özpetek, mutfakta kaynayan tencereyi bir hikaye kazanına dönüştürür ve bize gösterir ki kalbe giden yol, çoğu zaman mutfaktan geçer.