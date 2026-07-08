NATO Zirvesi'nde Michelin Yıldızlı Türk Şefler Dünya Liderlerine Menü Hazırladı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi kapsamında çok özel bir diplomatik davete ev sahipliği yaptı. Zirvenin ilk günü olan 7 Temmuz 2026 Salı akşamı, ittifak liderleri onuruna verilen resmi gala yemeğinin arkasındaki isim, Türkiye'nin iki Michelin Yıldızlı dünyaca ünlü şefi Fatih Tutak oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğindeki bu tarihi geceye; ABD Başkanı Donald J. Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin de aralarında bulunduğu 32 üye ülkenin liderleri ile üst düzey heyetler katıldı.
Mevsimsellik ve Yerel Üretim Öne Çıktı
Kariyerini Türk mutfağını uluslararası arenada hak ettiği yere taşımaya adayan şefler, haftalar süren titiz bir hazırlık sürecinin ardından hafızalardan silinmeyecek menülere imza attı. Tamamen mevsimsellik, yerel üretim ve sürdürülebilirlik ilkeleriyle kurgulanan menüde kullanılan malzemelerin neredeyse tamamı, Anadolu'nun dört bir yanındaki yerel üreticilerden doğrudan tedarik edildi.
Geleneksel Türk lezzetlerini modern teknikler ve zarif sunumlarla yeniden yorumlayan Fatih Tutak, bu özel daveti sadece resmi bir yemek olmaktan çıkarıp; Türkiye'nin ürün çeşitliliğini, mutfak kültürünü ve yerel emeği gözler önüne seren küresel bir gastronomi anlatısına dönüştürdü.
Dünya Liderlerine Sunulan İlk Akşam Özel Gala Menüsü
Gecede liderlerin beğenisine sunulan ve geleneksel Türk mutfağının hafızasını modern dokunuşlarla bir araya getiren gurme menü şu lezzetlerden oluştu:
Başlangıç
Taş fırında sıcak pide, Trabzon tereyağı ve Hizan karakovan balı
Zeytinyağlılar & Mezeler
Zeytinyağlı sebze bayıldı (yanık Denizli yoğurdu eşliğinde), tarama ile servis edilen deniz levreği
Ara Sıcaklar
Urla sakız enginarı, Tokat asma yaprağı ve kuzu göbeği mantarlı firik bulguru
Ana Yemek
Ağır ateşte pişmiş dana kaburga tandır (yanık Trabzon tereyağı ve patlıcan ile)
Geleneksel Dokunuş
Tütsülenmiş Ayaş domates salçasıyla tatlandırılan özel mantı
Tatlı
Antep fıstığı köpüğü ve bergamot aromasıyla zenginleştirilmiş 'Milk Baklava' ve meşhur Maraş dondurması
Seraf restoranın şefi Sinem Özler'in menü tercihi ise kendi başyapıtlarından oluştu. 7 Temmuz tarihinde gerçekleşen iki toplantının menüsünü hazırlayan, yerel ürün ve mevsimselliği ön plana koyan Sinem Özler bu yaklaşımını çağdaş bir sunumla ön plana koydu. Anadolu mutfağını ve Anadolu'nun gastronomik hafızasını sofralara taşıdı. Menüyü oluşturan lezzetler şunlardı:
Başlangıç
Kabak çiçeği dolması, baklalı bebek enginar, Seraf içli köfte
Ana Yemek
Patlıcan beğendi, ızgara dana bonfile ve mevsim sebzelerinden oluşan tabaklar
Tatlı
Tatlı tercihi olarak geleneksel tatlılar tercih edildi. Baklava, irmik helvası, vanilyalı dondurma
Osman Sezener menüsünü First Lady'lerin öğle yemeği için hazırladı. Atatürk'ün Çankaya Köşk'ünde sunulan bu menü dışında Külliye için de bir açık büfe menüsü hazırladı. Osman Sezener NATO liderler zirvesinde sadece First Lady'lere yemek hazırlamakla kalmayarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde delegasyon, VIP misafirler ve basın mensupları için 4 gün boyunca yemekler hazırladı.
Osman Sezener Menüsünde 7 Yöreye Ait 7 Meze Başlangıcı Yer Aldı
Ege'den kabak ezmesi
Marmara'dan nane haydari ve kaya koruğu turşusu
Akdeniz'den hibeş
İç Anadolu'dan tarhana müs
Karadeniz'den mısır ekmeği, tereyağı ve elma
Doğu Anadolu'dan Erzincan tulum peyniri, ceviz ve bal peteği
Güneydoğu Anadolu'dan isli patlıcan, nar ekşisi ve Antep fıstığı
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