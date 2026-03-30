Foça’da Gastronomi ve Ekoloji Buluştu: ‘Buranın Balıkları’ Festivali

Sürdürülebilir Yaşam Derneği (SUYADER) ve Foça Merkez Su Ürünleri Kooperatifi iş birliğiyle düzenlenen 'Buranın Balıkları' projesi kapsamında gerçekleşen Foça Yerel Balık Festivali, hem bölge halkından hem de deniz sevdalılarından büyük ilgi gördü. Festival, 'küçük ölçekli balıkçılığı' desteklemek ve deniz ekosistemini korumak adına önemli bir farkındalık platformuna dönüştü.

Yerel Balıkların Foça ve Denizel Ekosistem için Önemi Paneli

Festivalin en dikkat çekici kısımlarından biri, Reha Midilli Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen bu panel oldu. Alanında uzman isimlerin katıldığı oturumlarda, denizin geleceği ve yerel balıkların gastronomi dünyasındaki yeri tartışıldı:

* Prof. Dr. Emine Aksoydan (SUYADER Başkanı): 'Buranın Balıkları' projesinin amacını aktarırken, sürdürülebilir bir dünya için yerel kaynakların verimli kullanılmasının altını çizdi.

* Murat Kaptan (Sualtı Fotoğraf Sanatçısı): 'Foça Denizel Ekosistemine Bakış' sunumuyla, katılımcıları suyun altındaki büyüleyici ve bir o kadar da korunmaya muhtaç dünyayla tanıştırdı.

* Prof. Dr. Güzel Yücel Gier (D.E.Ü. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü): Deniz çayırlarının ekosistem için neden hayati olduğunu ve nasıl korunması gerektiğini bilimsel verilerle ortaya koydu.

* Nurdan Çakır Tezgin (Araştırmacı Yazar - Aşçı Fok): Antik çağdan günümüze balık kültürünü anlatırken, Foça'nın kadim lezzet mirasını anlattı.

* Prof. Dr. Vahdet Ünal (Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi): Küçük ölçekli balıkçılığın korunması ve çok paydaşlı yönetim anlayışının hayata geçirilmesinin önemini vurguladı.

Festivalin Başrol Oyuncuları: 'Buranın Balıkları'

Festival boyunca tüm etkinlikler, bölgenin ekosisteminde var olan ancak popüler kültürün gölgesinde kalmış yerel türlere dikkat çekti. Gastronomi dünyasının 'gizli kahramanları' olarak adlandırılan bu balıklar, festivalin odak noktasıydı:

Sarpa, Kupes, İzmarit, Kefal, Melanur, İsparoz, Karagöz, Mırmır

Mutfakta Yerel Dokunuşlar: Kurutma, Köfte ve Antik Soslar

Festivalin en çok ilgi gören kısmı kuşkusuz usta isimlerin yerel balıkları sanata dönüştürdüğü gastronomi atölyeleriydi. Nihat Dirim Demokrasi ve Barış Meydanı'nda kurulan mutfakta, 'Buranın Balıkları' bambaşka formlarda hayat buldu:

Koca Rifo'dan Kadim Bir Teknik: Tuz, Zaman ve Aroma



Gastronomi dünyasının sevilen ismi Koca Rifo, gerçekleştirdiği performansta balığı korumanın en eski ve en lezzetli yollarından birini sergiledi. Balık Kurutma atölyesinde; tuzun, zamanın ve doğru hava sirkülasyonunun yerel balıklar üzerindeki dönüştürücü gücünü anlattı. Rifo'ya göre; doğru oranda kaya tuzu ve sabır, denizden çıkan tazeliği aylarca sürecek bir gurme lezzete dönüştürmenin anahtarı.

Nilüfer Çankaya (Food_Advisor_Istanbul) ile Balık Köftesi



Sosyal medyada ve mutfak dünyasında yaratıcı tarifleriyle tanınan Nilüfer Çankaya, 'Denizden Babam Çıksa Yerim' söyleşisinin ardından mutfağa girerek katılımcılara nefis bir Balık Köftesi hazırladı. Klasik köfte anlayışını yerel balıkların (Kupes, İzmarit, İsparoz) beyaz etiyle buluşturan Çankaya, balık sevmeyen çocuklara bile bu lezzeti sevdirecek püf noktalarını paylaştı. Taze otlar ve doğru baharat dengesiyle hazırlanan köfteler, meydanı saran kokusuyla festivalin en popüler tadımlarından biri oldu.

Nurdan Çakır Tezgin (Aşçı Fok) ve Antik Miras: Garum Sos



Araştırmacı yazar ve şef Nurdan Çakır Tezgin, Antik Çağ'ın 'sıvı altını' olarak bilinen Garum Sos yapımını tüm detaylarıyla paylaştı. Antik dönemden günümüze balık kültürünü gastronomi ile harmanlayan Tezgin, balık iç organları ve küçük yerel balıkların tuzla fermente edilmesiyle elde edilen bu yoğun aromalı sosun tarihsel yolculuğunu anlattı. 'Garum Sos Yapımı Başlangıç Töreni' ile başlayan atölye, katılımcılara binlerce yıllık bir mutfak disiplinine tanıklık etme fırsatı sundu.

Atölyeler ve Lezzet Dolu Anlar

İki gün süren etkinlik takvimi, sadece teorik bilgilerle değil, eğlenceli ve öğretici atölyelerle de doluydu. Marsilya Meydanı ve Nihat Dirim Demokrasi ve Barış Meydanı'nda kurulan stantlarda;

* Hayali Balığım Atölyesi: Foça Agora Lab. Derneği'nin katkısıyla düzenlenen atölye çalışmasında Foçalı çocuklar hayallerindeki balıkları resimlediler ve yerel balıklara bir de çocukların gözünden bakıldı.

* Ahşap Boyama Atölyesi: Fokoop tarafından hazırlanan ahşap balıklar yine Foçalı çocuklar tarafından boyanarak eğlenceli bir farkındalık çalışması gerçekleştirildi.

.

* Süpriz Balık Çorbası ikramı: Nurdan Çakır Tezgin (Aşçı Fok) tarafından 'Buranın Balıkları' ile yapılan ve soğuk havaya rağmen lezzetiyle iç ısıtan bu ikram ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü.

* Balık-Ekmek İkramı: Festivalin ruhuna uygun olarak yerel balıklarla hazırlanan lezzetler katılımcılara sunuldu.

* Sirenler Ritim Grubu ile Foça Dans Grubu kısa bir gösteri de sergilerken, Foçalı kadınlar balık temalı el emeği ürünlerini sundular. Ayrıca Foçalı balıkçılarla ilgili bir de fotoğraf sergisi düzenlendi.

Kıyı Balıkçıları Çekişmeli Yarışmalar

* Olta Balıkçılığı Yarışması: Foçalı amatör balıkçılar ile kıyı balıkçıları olta balıkçılığı yarışmasıyla hünerlerini ve şanslarını sergilediler.

* Ağ Onarma ve Olta Bağlama Yarışmaları: Geleneksel balıkçılık teknikleri nesilden nesile aktarıldı.

* Tekne Yarışı: Foçalı kıyı balıkçılarının tekneleriyle katıldığı tekne yarışmasında çekişmeli ve eğlenceli anlar yaşandı.

Hakkı Balamir konseri ile son bulan festival, 'Denizin gerçek sahiplerini' tanımak ve onları geleceğe taşımak adına umut verici bir adım oldu.