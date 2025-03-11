Korkmaz, Ramazan ayında da mutfakların şefi Her işin bir Korkmaz’ı var

Ramazan ayında mutfakta geçirilen zamanın kıymeti bir başka… İftara yetiştirilmesi gereken pideler, sahur için pratik tarifler veya misafirler için özenle hazırlanan tatlılar derken, her an hız ve pratiklik gerektiriyor. Mutfaklarda hayatı kolaylaştıran Korkmaz, Mix Master Gri Stand Mikser ile pişirme deneyimini mükemmelleştiriyor.

Güllaçtan ekmek hamuruna kadar, her tarife en uygun 1600W güçlü motoru ile yoğun kıvamlı hamurları zahmetsizce yoğururken, 5 litrelik paslanmaz çelik karıştırma kabı sayesinde büyük porsiyonların rahatlıkla hazırlanmasına olanak tanıyor. 12 farklı hız ayarı, güllaçtan ekmek hamuruna kadar her tarife en uygun hız kontrolünü sağlarken, dijital ekranı ve dahili terazisi ile malzemeleri ekstra bir ölçek kullanmadan hassas bir şekilde ekleme fırsatı sunuyor.

Şık tasarım, uzun ömürlü kullanım. Dayanıklı döküm gövdesi uzun ömürlü kullanım sunarken, şık gri tasarımı mutfaklara modern bir dokunuş katıyor. Çırpıcı, yoğurucu ve karıştırıcı aparatlar sayesinde, her tarifi zahmetsizce hazırlayarak zamandan tasarruf etme imkanı sunan Korkmaz Mix Master, 2 yıl garanti güvencesiyle mutfakların en güvenilir yardımcısı olmaya aday.