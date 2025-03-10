Çömlek Kuru Fasulye'de Ramazan Keyfi

Çömlek Kuru Fasulye Ramazan ayı boyunca zengin menüsü ve geleneksel Türk Mutfağı tatları ile Ramazan keyfi yaşatıyor. Başka şubesi bulunmayan 250 kişilik kapasiteli Çamlıca Çömlek Kuru Fasulye Restoranda döner platformdaki masalar sayesinde Çamlıca Kulesi ve Adaların tamamı izlenebiliyor.

Çömlek Kuru Fasulye Restoran bu sene Ramazan Menüsünü 3 seçenekli hazırladı. Tereyağlı süzme mercimek çorbası, karışık gedelek turşusu, imza ürünü olan taş fırında kısık ve ağır ateşte özel çömlekte pişirilen kuru fasulye ve eşlikçisi tereyağlı pilav ve seçmeli tatlılardan oluşan menü 680 TL.

İkinci menü; humus, muhammara, çoban salata, karışık gedelek turşusu ile tereyağlı süzme mercimek çorbası ile başlayan, ara sıcak olarak servis edilecek içli köfte yanında, Rize usulü dana kavurma ve çömlek kuru fasulye ile yanında servis edilecek tereyağlı pirinç pilavı. Çömlek'in meşhur sütlacı, güllaç, Kemalpaşa, trileçe, kabak tatlısı, güllaç veya laz böreği seçenekli tatlılar olarak iftar sofranızı lezzet şölenine dönüştürecek. Bu menünün fiyatı da 980 TL.



Çömlek özel menüsü ise hurma, pastırma, bal, tereyağı, ezine peyniri, söğüş salatalık-domatesten oluşan iftariyelikler ile başlıyor. Ara sıcak olarak servis edilecek içli köftenin yanında humus, muhammara, çömlek yoğurt ve çoban salata masayı donatacak. Menüde seçenekli etli yemekler;

kuzu incik, dana rosto veya çökertme kebabı yanında yine imza ürünü çömlekte pişen kuru fasülye ve eşlikçisi tereyağlı pilav. Tatlılar yine seçmeli.



Tüm menülere, seçilen 1 adet meşrubat, üzüm şırası, su ve çay dahil. Lezzet ustası şeflerin özel malzemeler kullanarak hazırladığı Ramazan ayına özel menülere ev sahipliği yapan Çömlek Kuru Fasulye, dostlarınız, aileniz ve sevdiklerinizle unutamayacağınız iftar lezzetleri için sizleri bekliyor.