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Ramazan’a Özel Geleneksel Lezzetler Ceres Restaurant’ta

Ramazan’a Özel Geleneksel Lezzetler Ceres Restaurant’ta
Ceres Restaurant'ta geleneksel lezzetleri modern dokunuşlarla harmanlayan otel, iftar sofraları ve konaklama paketleriyle Ramazan'ın huzurlu atmosferini yaşatıyor.
Ramazan ayı boyunca her Cuma günü misafirler, Executive Şef Mehmet Faruk Yardımcı ve ekibinin ustalıkla hazırladığı lezzetli dönerin tadını çıkarabilecek. Hafta sonlarında ise (Cumartesi - Pazar) özel olarak hazırlanan geleneksel Büryan Kebabı, Ceres Restaurant'ta Ramazan sofralarını zenginleştirecek. Hafta içi ise misafirler için özenle hazırlanan set menü seçenekleri sunulacak.
JW Marriott Hotel Istanbul Marmara Sea, Ramazan ayına özel olarak sunduğu konaklama paketi ile misafirlerine benzersiz bir deneyim yaşatıyor. Paket kapsamında, her gün Ceres Restaurant'ta sunulan açık büfe kahvaltı veya odanızın konforunda sunulan özel olarak hazırlanan sahur tepsisi seçeneği bulunuyor.
JW Marriott Hotel Istanbul Marmara Sea, şirketler ve büyük organizasyonlar için de özel bir iftar deneyimi sunuyor. 40 kişi ve üzeri gruplar için düzenlenen açık büfe iftar seçeneği, kurumsal misafirler için konforlu ve lezzet dolu bir ortam sağlıyor.
Marmara Denizi'nin masmavi sularının hemen yanında, açık hava alanları da bulunan restoran, ailelerin, dostların ve iş arkadaşlarının bir araya geleceği huzurlu bir iftar yemeği için en özel adreslerden biri olacak.

Sofra’da Bu Ay

  • Ünlü Şeflerden Sevgililer Günü'ne Özel Menüler
  • Somon ve Mevsim Sebzelerinin Dansı
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ve Daha Fazlası ...

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