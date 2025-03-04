Mandarin Oriental Bosphorus, İstanbul’un Ramazan Sofrasında Ömür Akkor Dokunuşu

Eşsiz bir İstanbul Boğazı manzarasına sahip olan Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul, Ramazan boyunca geleneksel Türk mutfağının en seçkin lezzetlerini sunarak misafirlerine benzersiz bir gastronomi deneyimi yaşatıyor. Uzun yıllardır Türk mutfağı konusunda araştırmalar yapan ve sayısız ödüle layık görülen şef Ömür Akkor, bu yıl da otelin mutfağında özel olarak hazırladığı iftar menüsüyle, klasik tarifleri çağdaş dokunuşlarla buluşturarak konuklarına unutulmaz bir ziyafet sunuyor.

Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul mutfağındaki deneyimli şeflerle birlikte yürütülen titiz çalışmalar sonucunda oluşturulan özel Ramazan menüsündeki her yemekte, şef Ömür Akkor'un Anadolu mutfağına olan derin hayranlığının ve engin bilgisinin izlerini görmek mümkün. Anadolu topraklarının en iyi lezzetlerinden oluşan bu lezzet yolculuğu; Lebeniye Çorbası, Humus-u Ala, Kilis Kurdağa Kasteli Turşusu, Firik Cacığı ve Tahinli Hurma Kavurması gibi çorba ve başlangıçlar ile başlıyor ve ara sıcaklarla devam ediyor. Mandarin Oriental şeflerinin özel tarifiyle hazırlanan döneri de tadabileceğiniz zengin menünün ana yemekleri ise Fıstıklı Pilav ve Kuzu Tandır ile Dana Kaburgalı İspir Fasulyesi. Son dokunuşları ise Antepfıstığı ve kadayıfla yapılan Cennet Çamuru'ndan tatlı bademli Helva-i Hakani'ye uzanan tatlı seçenekleri oluşturuyor.

Ramazan boyunca sunulacak bu özel iftar menüsüne her akşam kıymetli ud ve kanun sanatçılarının canlı performansları da eşlik edecek.

Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul'un zarif ambiyansında, sevdiklerinizle birlikte Şef Ömür Akkor'un özenli ve leziz iftar sofralarının keyfini çıkarabilir, özel Ramazan davetleriniz için ise otelin prestijli etkinlik alanlarında misafirlerinizi ağırlayabilirsiniz. Özellikle iş yemekleri, iftar davetleri için ayrıcalıklı bir ortam sunan otelde, tüm bu leziz ve şık deneyimler için rezervasyonlarınızı erkenden yaptırarak, Ramazan ayını Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul'un eşsiz dokunuşuyla taçlandırabilirsiniz.