Sushi Hakkında Her Şey

Birçoğumuz için sushi; taze balığın, yosun yaprağının ve pirincin muazzam bir dengede buluştuğu şık bir akşam yemeği tercihi. Ancak gastronomi dünyası için bu sade sunum, yüzyıllar süren bir evrimin ve kusursuz bir işçiliğin sonucu. Tek bir lokmada hem deniz kokusunu hem de pirincin o hafif asidik dengesini hissettiren bu lezzet hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz?

Sushi'nin Kısa Tarihi

Bugün lüks restoranların menülerini süsleyen sushi, aslında bir koruma yöntemi olarak doğdu. 8. yüzyıl Güneydoğu Asya'sında balıklar, fermente edilmiş tuzlu pirinç içerisinde saklanıyor ve pirinç atılarak sadece balık tüketiliyordu.

Edo Dönemi Japonya'sında (1603-1867) ise işler değişti. Şefler pirinci sirkeyle harmanlayarak fermente etme süresini kısalttı ve balıkla birlikte servis etmeye başladı. Böylece Nigirizushi doğdu: Hızlı, taze ve pratik bir sokak lezzeti. 20. yüzyılda bu mütevazı sokak yemeği, küreselleşmenin ve usta şeflerin (Itamae) ustalığıyla gastronomi dünyasının ikonik lezzetlerinden birine dönüştü.

Sushi Çeşitleri ve Türleri

Bir sushi restoranında menüyü açtığınızda karşınıza çıkan terimler gözünüzü korkutmasın. Geleneksel Japon tekniklerinden modern füzyon mutfağına kadar tüm sushi çeşitlerini bildiğinizde, damak tadınıza en uygun seçimi yapmak oldukça kolaylaşır.

Geleneksel Sushi Türleri

Nigiri (Nigirizushi)

El yapımı oval ve sirkeyle çeşnilenmiş pirinç yatağı üzerine yerleştirilen dilimlenmiş taze balık (genellikle somon, ton balığı veya karides). Sushinin en sade, dengeli ve yalın hali.

Maki (Makizushi)

İç malzemenin (balık, sebze) pirinç ve kurutulmuş deniz yosunu (nori) ile silindir şeklinde rulo yapılıp dilimlenmesiyle hazırlanır. Boyutlarına göre şu çeşitlere ayrılır:

Hosomaki

Tek malzemeli (örneğin sadece salatalık veya sadece ton balığı) ince rulo.

Futomaki

Genellikle 4-5 farklı sebze ve balık içeren, oldukça kalın ve doyurucu rulo.

Sashimi

Çoğu zaman sushi kategorisinde anılsa da aslında pirinçsiz servis edilir. Sadece ince ve hassas bir ustalıkla dilimlenmiş en taze çiğ balık eti.

Uramaki (Ters Rulo)

Pirincin dışta, yosunun ise içte kaldığı rulo türü. Genellikle dışı susam veya uçan balık yumurtası (tobiko) ile kaplanır.

Temaki

Deniz yosununun külah şeklinde sarılıp içinin pirinç, balık ve sebzelerle doldurulduğu, elden yenilen pratik sushi türü.

Gunkan (Gunkanmaki)

"Savaş gemisi" anlamına gelir. Nigiri gibi şekillendirilen pirincin etrafına yüksek bir yosun şeridi sarılır ve üstteki çukur kısma kıyılmış balık, deniz kestanesi (uni) veya balık yumurtası (ikura) gibi dağılabilecek malzemeler konur.

Inari (Inarizushi)

Doyurucu ve tatlımsı bir tür. Tatlı soya sosunda pişirilmiş içi boşaltılmış tofu torbacıklarının (aburaage) içine sushi pirinci doldurularak hazırlanır.

Chirashi (Chirashizushi)

"Dağınık sushi" anlamına gelir. Bir kase sirkeyli pirincin üzerine çeşitli çiğ balık dilimlerinin, deniz ürünlerinin ve sebzelerin estetik bir şekilde dizilmesiyle servis edilir.

Oshizushi (Preslenmiş Sushi)

Japonya'nın Kansai bölgesine özgü geleneksel bir tür. Ahşap bir kalıp (oshibako) içerisine pirinç ve balık katmanlar halinde basılır, ardından küp şeklinde kesilerek servis edilir.

Narezushi

Sushinin bilinen en eski ve geleneksel formu. Balık ve pirincin aylarca fermente edilmesiyle yapılır; oldukça keskin bir tadı vardır.

En Popüler Batı / Füzyon Sushi Ruloları (Rolls)

Sushinin Batı dünyasına yayılmasıyla ortaya çıkan ve bugün menülerin en sevilen parçaları haline gelen ikonik Uramaki çeşitleri:

California Roll

Yosunun içte kaldığı ters ruloların öncüsü. İçinde yengeç (veya surimi), avokado ve salatalık yer alır; dışı genellikle susam veya tobiko ile kaplanır.

Philadelphia Roll

Batı damak tadına uygun tasarlanmış, içinde somon, salatalık ve sürülebilir krem peynir bulunan yumuşak içimli bir rulo.

Dragon Roll

Görünümüyle bir ejderhayı andırır. Genellikle içi karides pane (tempura) ve salatalık ile doludur; üzeri ince dilimlenmiş avokado ve yılan balığı sosu (unagi sauce) ile kaplanır.

Rainbow Roll

California Roll tabanının üzerine sırayla somon, ton balığı, avokado ve dilimlenmiş beyaz etli balıkların yan yana dizilmesiyle hazırlanan renkli ve gösterişli bir seçenek.

Spicy Tuna / Spicy Salmon Roll

İnce kıyılmış taze ton balığı veya somonun, acı Sriracha sosu ve susam yağı ile harmanlanarak rulo yapıldığı acı sevenlere hitap eden tür.

Tempura Roll / Crunch Roll

İçinde çıtır karides tempura veya sebze tempura bulunan, bazen rulonun tamamı panko ile kaplanıp kızartılarak servis edilen çıtır dokulu rulolar.

Caterpillar Roll

İçinde ızgara yılan balığı (unagi) ve salatalık barındıran, üzeri tırtıl görünümü verecek şekilde tamamen avokado dilimleriyle kaplanan zengin aromalı bir rulo.

Sushi'nin Kahramanları: Wasabi, Gari ve Shoyu

Sushi sadece balık ve pirinçten ibaret değil. Yanındaki eşlikçiler tabağa hem lezzet katar hem de sushi'yi tamamlar.

Wasabi

Gerçek taze yaban turpu kökünden rendelenen bu yeşil macun, sadece acılık katmakla kalmaz; anti-bakteriyel özellikleriyle çiğ balığın yanında doğal bir koruyucu işlevi görür.

Gari (Zencefil Turşusu)

Pembe/beyaz zencefil dilimleri acıyı bastırmak için değil, farklı sushi çeşitleri arasında geçiş yaparken damaktaki lezzeti sıfırlamak (palate cleanser) için tüketilir.

Shoyu (Soya Sosu)

Sushi'nin lezzetini bastırmak için değil, umami dengesini tamamlamak için tercih edilir.

Sushi Nasıl Yenir?

Gastronomi dünyasında her lezzetin bir ritüeli var. Sushi'yi bir gurme gibi deneyimlemek için bilmeniz gereken birkaç altın kural:

Çubuk mu (chopstick), El mi?

Nigiri ve roll çeşitlerini elinizle yemek tamamen doğal ve geleneksel olarak kabul görür. Ancak sashimi yerken mutlaka yemek çubukları (chopsticks) kullanılmalı.

Soya Sosu Hatası

Sushi'yi soya sosuna batırırken pirinç kısmını değil, balık kısmını değdirmelisiniz. Pirinci soya sosuna batırmak pirincin dağılmasına ve fazla sos emerek balığın tadını bastırmasına neden olur.

Tek Lokma Kuralı

Sushi, şefin tasarladığı lezzet dengesini tek seferde hissetmeniz için tek lokmada yenecek boyutta hazırlanır.

Omakase Kültürü Nedir?

Japonca "sana bırakıyorum" anlamına gelen Omakase, sushi gastronomisinin ulaştığı son nokta olarak görülüyor. Omakase restoranlarında menü bulunmaz. Oturduğunuz tezgâhta şef (Itamae), o gün pazardan aldığı en taze deniz ürünlerini ve mevsimsel lezzetleri sizin için sırayla hazırlar ve sunar. Bu deneyim, sadece bir yemek değil; şefle misafir arasında kurulan bir güven ve lezzet yolculuğu.

İyi Bir Sushi Nasıl Anlaşılır?

İyi bir sushi deneyimini ortalama bir yemekten ayıran üç temel unsur var:

Pirincin Sıcaklığı ve Dokusu

Sushi pirinci buz gibi soğuk olmamalı, vücut sıcaklığına yakın bir ılıklıkta kalmalı. Tane tane hissettirmeli ama ağızda rahatça dağılmalı.

Balığın Tazeliği

Çiğ balık asla keskin bir "balık kokusu" yaymamalı. Taze balık deniz kokar, eti parlak ve sıkı görünür.

Denge

Ne balık pirinci ezmeli ne de pirinç balığın önüne geçmeli.

Gastronomi yolculuğunuzda sushi'yi bir "hızlı tüketim" yiyeceği değil, asırlık bir gelenek ve zanaat olarak gördüğünüzde aldığınız lezzet katlanarak artacak.