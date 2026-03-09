Giriş Yap Üye ol
Kültür Faydalı Bilgiler Kereviz Sapı Suyu Tarifleri ve Faydaları

Kereviz Sapı Suyu Tarifleri ve Faydaları

Kereviz sapı suyunun faydaları ile birbirinden lezzetli ve sağlıklı tarifi keşfedin.

Kereviz Sapı Suyu Tarifleri ve Faydaları

Kereviz Sapı Suyu Tarifi

2-3 adet kereviz sapı

1 tutam maydanoz

1 adet limonun suyu

3 su bardağı içme suyu

Kereviz Sapı Suyu Nasıl Yapılır?

Kereviz saplarını iyice yıkayın. Tüm malzemeleri blendera atın ve karıştırın. Sabah tüketmek daha faydalı olacaktır. Her gün taze hazırlanması gerekir. 21 gün düzenli kullanımda etkili sonuç verebilir.

Kereviz Saplı Smoothie Tarifi

5-6 parça kereviz sapı

1 adet yeşil elma

2 adet portakal

1 su bardağı içme suyu

Buz (isteğe göre)

Kereviz Saplı Smoothie Nasıl Yapılır?

Elmayı dilimleyin ve portakalı soyun. Kereviz saplarını iyice yıkayın. Tüm malzemeleri blendera atın ve karıştırın.

Kereviz Sapı Detoks Tarifi

4-5 dal kereviz sapı

5-6 dal saplı maydanoz

5 -6 dal dereotu

1 su bardağı kefir (ayran veya 1 şişe maden suyu da olur)

Kereviz Sapı Detoks Nasıl Yapılır?

Taze kereviz saplarını iyice yıkadıktan sonra tüm malzemeleri blendera atıp karıştırın. Yeşillikler parçalandığında hazır demektir. Ara öğün olarak tüketebilirsiniz.

Kereviz Sapı Suyu Faydaları

  • Kalp ve karaciğer sağlığına iyi gelir
  • Bağırsakları temizler
  • Kan şekerini dengeler
  • Cildi parlaklaştırır ve güzelleştirir
  • Enerji verir
  • Ödem atıcı etkisi vardır
  • Bağışıklık sistemini güçlendirir

Sofra’da Bu Ay

  • Misafire Son Dakika İkramları
  • Tam Kıvamında Kolay Kekler
  • Çay Saatine Tuzlu Atıştırmalıklar
ve Daha Fazlası ...

Bakmadan Geçmeyin

Mucizevi Besin; Kefir

Mucizevi Besin; Kefir

Kefir; probiyotik olmasının ötesinde mayalar ve postbiyotiklerle dolu çok yönlü bir fermente süt ürünü. Kuzey Kafkaslar'dan bugünün mutfaklarına uzanan bu eşsiz içeceğin tarihçesinden mikrobiyotasına, sağlığa etkilerinden yaratıcı kullanım yollarına kadar pek çok detayı Tuğba Parıltı'nın kaleminden okuyalım.
ABD’de Besin Piramidinde Köklü Değişiklik

ABD’de Besin Piramidinde Köklü Değişiklik

ABD’de tabaklar yeniden şekilleniyor. Yeni beslenme rehberi protein ve sağlıklı yağları merkeze alırken işlenmiş gıdalar için frene basıyor. Amerika’nın resmi mutfak haritasındaki bu köklü değişimin tüm detayları haberimizde.
Gömeç’te Anadolu’nun Bitki Mirası Konuşuldu

Gömeç’te Anadolu’nun Bitki Mirası Konuşuldu

Birinci Anadolu Tıbbi, Aromatik ve Boya Bitkileri Sempozyumu Yoğun Katılımla Gerçekleşti
Okulda Beslenmenin Pratik Yolu

Okulda Beslenmenin Pratik Yolu

Okullarda öğrencilerin gelişimine destek olan en önemli gıda ürünü süt ve süt ürünleri olmaya devam ediyor. Anne babalar çocuklarının beslenme çantalarına küçük kutu sütleri koymayı ihmal etmiyor. Hem fiyatının uygunluğu hem de pratik olması nedeniyle anne babalar çocuklarının zihinsel ve fiziksel gelişimi için sütü tercih ediyor.